Associação Varginhense de Futsal disputa Campeonato Mineiro de Futsal Feminino

Varginhense Futsal, como é conhecida a associação, disputará, na cidade de Araguari, o estadual na categoria adulto.

Partiu Araguari! Esse é slogan que vem sendo usado nos últimos dias pela Associação Varginhense de Futsal (AVF). A frase ilustra o momento da equipe de Varginha que, nos próximos dias, irá disputar, no município, o Campeonato Mineiro de Futsal 2022. A AVF estará representada na categoria adulta feminino.

A viagem acontece nesta quinta-feira (23). Com a competição marcada para iniciar na sexta-feira (24), a idéia da comissão técnica junto da direção é, justamente, a logística antecipada, visando o descanso e o tempo hábil para acomodação de toda equipe após uma longa viagem.

Já na sexta-feira, acontece a estréia do time varginhense contra o Praia Clube, da cidade de Uberlândia. O jogo está marcado para as 17h30. No sábado, a AVF terá mais um duelo. Desta vez, o adversário é o time da casa. A partida também acontece às 17h30. Fechando o final de semana de jogos, no domingo, as meninas do Varginhense Futsal irão encarar a Associação Desportiva de Bocaiúva, às 9h.

Nesta terça-feira (21), a comissão técnica divulgou a lista das atletas convocadas para a competição. Veja:

Aléxia Rodrigues;

Bruna Rodrigues;

Bruna Moreira;

Camilly Araújo;

Cecília Mendes;

Emilly Foster;

Gabriella Silva;

Iara Silva;

Isabela Alcântara;

Marina Elias;

Mikaely Marçal;

Nágela Marçal;

Nayara Silva;

Além das atletas, o Varginhense Futsal estará representado por parte de sua equipe de associados, sendo eles: Filipe Marcelino (presidente); Alexis Rodrigues (gestor); Victor Hugo (treinador); Matheus Messias (preparador); Adassa Magalhães (marketing) e Lohane Marie (fotógrafa).

Em nota, a gestão da Associação Varginhense de Futsal voltou a enfatizar o trabalho realizado com o futsal feminino de Varginha e, também, ressaltou a importância de parceiros apoiadores para a continuidade do trabalho.

Veja a nota na íntegra:

“Varginha, após muitos anos fora do cenário do Futsal Feminino, retorna às competições federadas através do Varginhense Futsal, associação na qual faz todo um trabalho multidisciplinar voluntário, com profissionais de muita qualidade de nossa cidade. Valorize o Futsal Feminino! Apoie, incentive e lute por elas. Lugar de mulher é onde ela quiser!”

Fonte e foto: Assessoria Varginhense de Futsal