Associação Médica de Varginha realiza mais um Clube de Revista para seus associados

Foto: Associação Médica de Varginha

A Associação Médica de Varginha (AMV) promoveu ontem (26), o “4º Clube de Revista” com o tema “Você conhece o estudo Flow? Novas fronteiras no diabetes, obesidade, coração e rins”. Os debatedores foram os médicos: Dr. João Eugênio do Prado Neto, Dr. Lucas Marques Cincoetti e Dr. Sérgio Martins Pinto.

“É um prazer revê-los em mais um encontro do Clube de Revista para discutirmos temas tão relevantes. Contamos com nossos associados para apoiarmos a ideia desses encontros, que é nos reunirmos para debater e explorar a medicina”, destacou o presidente da AMV, Dr. Ricardo David Frota.

“O estudo Flow, publicado em maio de 2024 e apresentado no Encontro Europeu de Diabetes, visa na utilização de um medicamento antidiabético, chamado semaglutida, que age no receptor GLP1. Esse medicamento mostrou resultados extremamente importantes com relação ao retardo da progressão da doença renal e redução da mortalidade cardiovascular. Essa associação é de suma importância no meio médico, beneficiando pacientes portadores de diabetes tipo 2 e sobrepeso, evitando risco renal e risco cardiovascular”, afirmou o nefrologista e vice-presidente da AMV, Dr. Francisco Roberto Lello Santos, que também foi o apresentador do evento.

O Clube de Revista AMV consiste na reunião de profissionais da saúde para discutir artigos científicos e atualizações na área médica. “O objetivo desse evento é fornecer e compartilhar informações. Por exemplo, a endocrinologia atua muitas vezes em conjunto com as demais especialidades, por isso é necessário estar atento as novidades”, disse o médico endocrinologista, Dr. João Eugênio do Prado Neto.

Fonte: Associação Médica de Varginha