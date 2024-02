Associação Médica de Varginha promove inovação com lançamento do Clube de Revista

1ª edição aborda a Hipertensão Resistente

Foto: Associação Médica de Varginha

No dia 21 de fevereiro, a Associação Médica de Varginha lançou o seu novo programa de educação continuada, no formato de Clube de Revista (“Journal Club”). O primeiro tema debatido foi “Hipertensão Resistente”.

O evento foi coordenado e apresentado pelo vice-presidente da AMV, Dr. Francisco Roberto Lello Santos e os debatedores foram os cardiologistas, Dr. Armando Martins Pinto e o Dr. Leonardo Penha de Oliveira.

O evento é um encontro científico, que será realizado mensalmente, com o objetivo de promover o debate de temas ligados a medicina. “O Clube de Revista da AMV é uma opção interessante de aprendizado, pois estimula a interação e a comunicação entre os profissionais, atualizando as práticas que serão aplicadas no atendimento médico e introduzindo pontos de vistas alternativos. A boa prática da medicina é baseada em evidências, experiências e anseios do paciente”, afirmou Dr. Francisco Lello.

Para o diretor científico da AMV, Dr. Gustavo Eugênio Martins Marinho, “queremos promover a integração de diferentes áreas, com discussões pertinentes para a atuação de todos os profissionais. E estamos abertos a sugestões de temas para o nosso Clube de Revista”.

A próxima edição do Clube de Revista está programada para o dia 27 de março, com o tema “Lesão renal aguda na UTI”.

Fonte: Associação Médica de Varginha