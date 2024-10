Associação Janet Finatti leva Teatro para Escolas Públicas de Varginha

Projeto possui uma proposta pedagógica direcionada a toda a comunidade.

Foto: Divulgação

A Associação Artística Janet Finatti – Ponto de Cultura inicia amanhã (09/10) o projeto “Mostra Interplanetária de Teatro nas Escolas” e prossegue até 06 de dezembro, levando muita cultura, diversão e entretenimento para alunos de oito escolas públicas de Varginha.

O projeto possui uma proposta pedagógica direcionada a toda a comunidade. O teatro possibilita um leque de ações educativas, relacionadas aos campos de experiências da educação infantil, abordando a arte, a cultura e proporcionando momentos de lazer e aprendizado.

A primeira escola a ser beneficiada será a Escola Municipal Domingos Ribeiro de Rezende, com o espetáculo “Teleco e Popoca – Em Defesa da Natureza”. O espetáculo traz de forma divertida a questão da poluição do planeta e a responsabilidade que nós humanos temos em relação aos cuidados com o meio ambiente. Na sexta feira (11/10) será a vez da Escola Municipal Antônio de Pádua Amâncio.

Com o objetivo de conscientizar crianças sobre a poluição das águas, as queimadas e da questão da reciclagem do lixo e cuidados com o desperdício de água, a peça consegue arrancar boas gargalhadas das crianças, além de educar brincando.

Em 2017, a Associação Artística Janet Finatti foi a primeira entidade de Varginha a receber o reconhecimento do Ministério da Cultura, por meio da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural, como “PONTO DE CULTURA”, a partir dos critérios estabelecidos na Lei CULTURA VIVA (13.018/2014). Este certificado comprova que o coletivo/entidade desenvolve e articula atividades culturais em sua comunidade e contribui para o acesso, a proteção dos direitos, da cidadania e da diversidade cultural no Brasil.

O projeto tem apoio da Prefeitura de Varginha, Fundação Cultural de Varginha, Lei Municipal de Incentivo à Cultura e patrocínio das empresas Laboratório Frota e Diretriz Informática, com produção da Kramer Produções Artísticas, do produtor Vitor Rodrigues Kramer Araújo.

Fonte: Jornalista Lindon Lopes