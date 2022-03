Associação Janet Finatti leva oficina de teatro para escolas públicas

As oficinas têm o objetivo de trabalhar a expressão corporal, interpretação, imaginação e interação social das crianças, a partir de dinâmicas lúdicas específicas para a faixa etária.

A Associação Artística Janet Finatti está realizando a Oficina de Teatro “Cara de Palco” para estudantes de 10 escolas públicas de Varginha. O curso começou no 01 de março e vai até 30 de abril e está sendo conduzido pelo ator, produtor, cineasta e diretor de teatro Marcelo Nascimento para crianças no quinto ano do ensino fundamental.

As oficinas têm o objetivo de trabalhar a expressão corporal, interpretação, imaginação e interação social das crianças, a partir de dinâmicas lúdicas específicas para a faixa etária. As aulas tendem a estimular e desenvolver algumas habilidades interpessoais, como falar em público, ser capaz de trabalhar em grupo e controlar coordenação motora.

De acordo com Marcelo Nascimento, “o curso possibilita ao jovem estudante a vivência de suas raízes, costumes, tradições e o mergulho na cultura em suas várias formas de expressão, principalmente o teatro e a literatura”. Abrange os seguintes tópicos: respiração teatral, articulação das palavras, improvisação, improvisação com textos decorados, teatro do invisível, técnicas de relaxamento, conscientização da voz, postura, flexibilidade corporal, frases e nuances, rostos e faces (alegria, tristeza, medo, dor, desespero, interpretação de texto, roda de estudos e prática de montagem de um espetáculo teatral.

A oficina faz parte do projeto “Manutenção das Atividades Culturais 2020” realizado pela Associação Artística Janet Finatti com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, viabilizada pela Prefeitura de Varginha e Fundação Cultural. Conta com o patrocínio da empresa Diretriz Informática.

