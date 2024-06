Associação dos Artesãos e Artistas Populares de Varginha realiza feira de artesanato no foyer do Theatro Capitólio

A feira vai até sábado, dia 22 de junho com atendimento de segunda a sexta das 8h às 18h. No sábado, das 8h às 13h.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A Associação dos Artesãos e Artistas Populares de Varginha (Assoart) está com uma Feira de Artesanato até o próximo sábado (22/06) no Foyer Aurélia Rubião do Theatro Capitólio.

São dezenas de peças à venda para você e para presentear quem mais ama!

A feira vai até sábado, dia 22 de junho com atendimento de segunda a sexta das 8h às 18h. No sábado, das 8h às 13h.

O foyer está localizado ao lado do Theatro Capitólio, na Rua Presidente Antônio Carlos, 522 – Centro. A exposição conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, que cede o espaço gratuitamente para as associações.

Prestigie! Todo o valor arrecadado será revertido para as ações da associação.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha