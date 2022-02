Associação Comercial e Industrial de Varginha dá dicas para quem for viajar no Carnaval

Vale ressaltar que, na cidade, o horário de funcionamento do comércio até o momento segue o que foi definido em convenção coletiva pelos sindicatos responsáveis.

Faltando duas semanas para o feriado de Carnaval, muitos varginhenses estão se preparando para pegar a estrada. Os destinos são variados: praias, sítios, cidades vizinhas e casa de parentes.Seja qual for o seu destino é muito importante se planejar para evitar surpresas. Ninguém está a fim de ter um problema no carro durante a viagem, esquecer uma roupa para praia ou até mesmo se assustar com as filas gigantes nos supermercados.Por esse motivo, preparamos dicas importantes para que o seu carnaval seja realmente de descanso, sem nenhuma dor de cabeça.

Funcionamento do comércio

O horário de funcionamento do comércio até o momento segue o que foi definido em convenção coletiva pelos sindicatos responsáveis. No sábado (26), o comércio funciona normalmente, das 8h às 12h. Domingo (27), o comércio estará fechado. Na segunda-feira (28), não haverá jornada de trabalho, antecipando-se a comemoração do Dia do Comerciário (30/10). Na terça-feira, dia 1º de março é feriado de Carnaval e na quarta-feira (2) não haverá jornada de trabalho no período matutino e o comércio funcionará a partir das 12h.

Prevenção

A primeira e principal dica é: PREVINA-SE! Ainda estamos vivendo uma pandemia, por isso é preciso se cuidar. Se tiver qualquer sintoma como: febre, dores de cabeça, resfriado, dor no corpo, dor de garganta ou contato com pessoas que tiveram COVID, faça um exame preventivo, temos vários laboratórios associados.

Revisão do veículo

Se você viaja em um carro próprio, é muito importante lembrar das revisões necessárias. “As viagens exigem que os veículos percorram trajetos mais longos do que no dia a dia. Desta forma é importante lembrarmos disso para garantir que o mesmo esteja pronto para encarar a estrada evitando assim possíveis transtornos”, disse.José citou ainda alguns itens básicos que precisam ser verificados como: fluídos de motor, freio e direção, correias, freios, suspensão, parte elétrica, paletas do limpador de para-brisas e até mesmo a calibragem dos pneus” – disse o mecânico José Carlos.

Roupas

Outro item que é bom garantir com antecedência são as roupas. Como o Carnaval está num período de muito calor uma das principais procuras pelos viajantes são lugares que tenham água, como praias, piscinas e cachoeiras. E para garantir as peças que são tendência no momento é preciso fazer suas compras o quanto antes.“Comprar com antecedência é mais prazeroso. Evita aglomerações, filas, e ainda consegue aquela peça ideal que já vem namorando faz tempo. Por não ter tanta fila o cliente faz suas compras com mais tranquilidade, atendimento personalizado, consegue tudo que precisa, faz algum ajuste no biquíni ou maiô se for necessário, além de adquirir as tendências do momento, variedades de peças, tamanhos e cores”, disse Elisete Ribeiro, empresária do ramo em Varginha.

Malas

Seja qual for o seu destino, você vai precisar de malas. Anderson Martins, sócio proprietário de uma loja de viagens e bolsas, deu dicas valiosas que podem ajudar na hora da escolha.“Para viagens curtas, o ideal são malas PP (8kg) ou P(10kg) e para viagens mais longas o ideal são malas M (23kg) ou G (32kg). Seja qual for o modelo elas possuem expansor, permitindo aumentar a capacidade da mala e levar um pouco mais de roupas”, explicou Anderson.

Protetor solar

Esse é outro item importante que você não pode esquecer em sua viagem. O ideal é que fale com um dermatologista e ele indique o tipo de protetor ideal para sua pele e para o lugar que pretende viajar.

Evite filas nos supermercados

Se você vai viajar para lugares de grande movimento, como o litoral, é bom se prevenir e levar algumas coisas de casa. Nessa época do ano os supermercados ficam lotados e o pior, os preços ficam nas alturas. Então, se puder, deixe para comprar no seu destino apenas os itens básicos.

Combustível

Talvez esse seja o item que está mais pesado para o consumidor, mas existem várias maneiras de economizar durante a viagem:

Evite ultrapassar o limite de velocidade, quanto mais rápido, maior será o consumo, além de poder levar uma multa.

Evite viajar com os vidros abertos, pois aumentam o atrito do ar com o veículo, fazendo com que ele precise de mais força para andar.

Tente viajar em grupo, dessa maneira vai poder rachar o valor do combustível ficando mais barato.

Se a viagem for longa, leve um lanche no carro, geralmente o valor de alimentos nas paradas são bem caros.

Fonte: Ascom ACIV/Foto: Arquivo CSul