Associação Comercial de Varginha homenageia ex-diretor da entidade

Na oportunidade, foi realizada uma homenagem, dando nome à sala de reunião da diretoria de “Sala de Reunião José Gilberto Bueno Ribeiro”.

Foto: ACIV

Na noite desta terça-feira (5), o presidente da ACIV, Anderson de Souza Martins; o 1º tesoureiro Hederson da Cunha Bueno e o 2º tesoureiro, Juarez Foresti, receberam o senhor Daniel Barbosa Ribeiro e sua esposa.

Daniel é filho do ex-diretor da ACIV, José Gilberto Bueno Ribeiro, que faleceu em 2014.

“Tive a oportunidade de conviver com o Beto, como era carinhosamente chamado, e aprendi muito com ele. Nos deixou cedo, mas o seu trabalho e empenho sempre estarão registrados em nossa entidade”, disse Anderson.

“Tenho certeza que meu pai está muito satisfeito com essa homenagem, assim como eu e minha família ficamos muito honrados com essa homenagem. Agradeço a cada um dos diretores por essa oportunidade”, disse Daniel.

Sobre o senhor José Gilberto Bueno Ribeiro:

José Gilberto Bueno Ribeiro, formou-se em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Minas Gerais, foi Engenheiro Mecânico da CBC, com cursos de especialização no Japão na sede da empresa. Trabalhou posteriormente no setor de metalurgia na GOTEVERG, empresa multinacional, em Rezende/RJ.

Veio para Varginha e fundou a PROMEC, esquadrias de alumínio pioneiro do segmento na época. Foi secretário municipal na administração do ex-prefeito Aloysio Ribeiro de Almeida, deixando as atividades industriais.

Fundou a Livraria Sebo Rumo Novo, exercendo a atividade cultural que era uma de suas maiores vocações. Participou sempre de diversos momentos religiosos, dentre eles a equipe de Nossa Senhora e o Encontro de Casais com Cristo.

Dentre as diversas atividades associativas, tornou-se membro e Diretor da ACIV, tornando-se, com brilhantismo e carisma, uma das pessoas mais respeitadas e conceituadas da entidade. Participou das atividades educacionais como membro da APROVAR, contribuindo com a educação de centenas de jovens de nossa cidade.

Um dos fundadores e membro atuante do SINDVAR, tendo atuação destacada na mesma. Inúmeras foram suas qualidades de cidadão, prestante, chefe de família e amigo admirável.

Fonte: ACIV