Assistência Social de Varginha realiza pesagem para beneficiários

Foto: CSul

A Prefeitura, por meio do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS-V , informa que no próximo sábado, 25, das 8hs às 12hs, serão realizadas diferentes ações na Unidade Básica de Saúde do bairro Novo Tempo.

As ações a serem desenvolvidas serão:

-Pesagem dos beneficiários do Programa Bolsa Família;

-Atualização da caderneta de vacinação de adultos e crianças;

-Atualização do Cadastro Único;

-Interposição de Recurso do Programa Bolsa Família (levar declaração de frequência escolar);

Dúvidas, entrar em contato com a UBS Novo Tempo e o CRAS-V nos telefones 3690-2316 e 3690-2317.

Fonte: Prefeitura de Varginha