Artista plástica presenteia Hospital Bom Pastor com painéis decorativos

Foto: Prefeitura de Varginha

Quem circula pelas dependências do Hospital Bom Pastor – HBP – vai se deparar com vários painéis pintados pela artista plástica Ana Marta Fávaro. A iniciativa é uma parceria com o HBP, a fim de trazer um ambiente mais “leve” aos pacientes e frequentadores do local.

Diversas salas receberam as pinturas, como a Capela, a Tenda principal, Setor de Oncologia, Pronto-Atendimento, Sala de Consulta Pediátrica e a Sala de Observação Infantil.

A artista plástica revela que realiza o trabalho voluntariamente, “é importante usar o dom que Deus me deu e fazer algo pelas pessoas, sem pensar em lucro”.

Para a diretora do Hospital, Rosana Moraes, receber essa contribuição é uma honra e uma alegria. “A Ana faz um trabalho maravilhoso e vai colorir a vida de quem passa por aqui”, completou.

O presidente da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Edson Menegueli também se manifestou. “Agradeço a iniciativa da artista plástica Ana Marta que de forma voluntária fez um trabalho que reflete diretamente no tratamento dos pacientes, deixando espaços mais harmoniosos também aos funcionários do Hospital Bom Pastor que convivem num local mais bonito”, declarou.

Fonte: Prefeitura de Varginha