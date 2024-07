Artigo de Juarez Alvarenga: Dentro de nós deve existir uma aldeia encantada

Texto desenvolvido pelo advogado e escritor Juarez Alvarenga.

Foto: CSul

O mundo real nos exigem duas atitudes: a primeira na presença humana e outro, isolado e exilado do mundo das multidões.

O homem social é um paradigma que é raptado sua individualidade, mas o homem isolado deve ser no natural a perola própria em devem auto valorizar.

Ao passar do Mineirão cheio para depois do jogo, solitário é necessário uma adaptação que somente saí ileso os amantes narcisista de sua própria personalidade. Sair do mundo global para aldeia encantada só é possível para os signatários de seu destino traçado por paz interior.

Este mundo hibrido no qual somos protagonistas só existe pureza no encontro com nós mesmos. A intimidade com as coisas são importantes, mas a intimidade consigo própria é substancial. Entender a essência humana é para os inteligentes de almas, mas entender a essência de si próprio é para grandeza de quem possuiu a chave da felicidade.

A realidade não é genérica com se pensa, é singular desmembrada do todo e despedaçada em fragmentos que muitas vezes levam a alegria ou tristeza.

Seja natural deixa a aldeia encantada sobreviver.

Saiba arrancar da realidade genérica sua porção identificadora do lado positivo da vida.

Abrace o mundo com suas ambições, mas leve para sua aldeia encantada toda nudez viva de sua personalidade.

Seja um leão com suas garras perante o caçador humano, mas seja um gato domesticado quando estiver inserido dentro de sua aldeia encantada.

Busque primeiro a assimilar a razão que a vida nos exige e seja o ultimo a libertar de seu relacionamento consigo próprio.

Seja morador cativo de sua aldeia encantada, pois só os amarrados na dramaticidade não serão capazes de suportar a delicia e o prazer de termos onde escapar enquanto os perigos da vida se apresentarem.

É da nossa aldeia encantada é que saem toda fortaleza para enfrentar o mundo cá fora.

*O texto não necessariamente reflete o posicionamento do CSul.