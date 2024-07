Artigo de Juarez Alvarenga: Começo dos sonhos

Texto desenvolvido pelo advogado e escritor Juarez Alvarenga.

Todo fim tem seu começo. Tomar a iniciativa de dar o primeiro passo é uma decisão complicada e demorada.

Aprendi com minha experiência existencial que não existe distancia inatingível, para quem está disposto a caminhar.

Devemos não olhar o outro extremo do começo, se estamos nos primeiros passos. Dar passos seguros e firmes e deixar o tempo apresentar resultados é a solução.

Todo começo de sonhos é ridículo aos olhos da sociedade, mas, para nós protagonistas deve ser o ponto mais distante do objetivo almejado, porém sempre alcançável. Dar visibilidade aos sonhos, é sinal de sua consistência real, pois somente os sonhos visíveis são capazes de inserirem na claridade ardente do sol do meio dia. Para muitos, deveríamos apenas apresentar os resultados, para sociedade com sonhos ocultos e, não a transparência de utopias em construção. Mas, é impossível um mega sonho não apresentar sinalização, antes de sua realização, pois a visibilidade traz a crítica e a perda de credibilidade de sua viabilidade, cabendo a você apenas ignorar.

Ser seguro da viabilidade de seus sonhos, tem que ser uma decisão sua. O único crente capaz de transformar reprovação social em grandeza vivencial é você.

Acenda a fogueira da motivação e deixe sua fumaça anunciar o nascer das utopias, pois onde há fumaça há fogo. Havendo fogo, as labaredas atingirão alturas quase inatingíveis.

Depois das realizações de grandes sonhos, com reprovação social adquirir coragem de dar os primeiros passos, em direção ao ápice da montanha, ainda nesta idade. Agora, com credibilidade, porque tornei alpinista ousado como antigamente, porém usufruindo da experiências de transformar sonhos raquíticos de adolescentes em robustas realidades na maturidade.

