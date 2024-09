Arquitetura e Urbanismo do Unis se prepara para 4ª Jornada Científica de Engenharia, Arquitetura e Tecnologia

Professores, alunos de graduação e pós-graduação, pesquisadores e profissionais são convidados a submeterem seus trabalhos até 14/11

Foto: Grupo Unis

Na última terça-feira (10/09), alunos do 1º ao 6º períodos do curso de Arquitetura e Urbanismo do Grupo Unis participaram de uma oficina dedicada à produção de trabalhos científicos.

“A cultura da redação técnica e científica é essencial para que os alunos desenvolvam textos de qualidade. A demanda por essa oficina foi identificada pelo professor da disciplina Projeto Integrador Extensionista, Eduardo Campos, que convidou o prof. Dr. Pedro Portugal, Coordenador do Departamento de Pesquisa do Grupo Unis, além dos professores Luciano Pires e José Edwalto Júnior. Os alunos estão se preparando para apresentar seus trabalhos científicos na 4ª Jornada Científica de Engenharia, Arquitetura e Tecnologia (JEATEC), que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro”, explica o Prof. Ivan Francklin Junior, Coordenador do Núcleo Gestor Acadêmico dos cursos de Engenharia, Arquitetura e Tecnologia do Grupo Unis.

Na disciplina Projeto Integrador Extensionista, cada módulo é pautado por um tema global.

“No 1º e 2º módulos, trabalharemos com o tema Percepção Ambiental Urbana. Já no 3º e 4º módulos, a temática será Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) como Re-forma para uma Moradia Digna, e no 5º e 6º módulos, abordaremos A Importância da Valorização dos Patrimônios Históricos Tombados. Esses estudos terão como foco as cidades de Três Pontas, Elói Mendes, Paraguaçu, São Bento Abade, Campanha e Nepomuceno”, comenta o professor Eduardo Campos.

O evento também oferece a oportunidade de publicação de trabalhos nas áreas de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e Sistemas de Informação. Professores, alunos de graduação e pós-graduação, pesquisadores e profissionais são convidados a submeterem seus trabalhos até 14/11 no site: https://www.even3.com.br/jeatec2024/.

Fonte: Grupo Unis