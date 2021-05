Área central de Varginha concentra maior parte dos casos da Covid-19

Conforme boletim, Centro segue à frente, com 1.092 casos; seguido pelo Jardim Sion, com 567; Bom Pastor vem logo atrás, com 511 confirmações.

Redação CSul/Foto: Reuters

Foi divulgado, no último final de semana, pela Secretaria Municipal de Saúde, o balanço detalhado da distribuição de casos do novo coronavírus nos bairros de Varginha. Conforme o boletim, o Centro segue à frente, com 1.092 casos; seguido pelo Jardim Sion, com 567; o Bom Pastor vem logo atrás, com 511 confirmações.

De acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira (24), Varginha soma 10.196 casos do vírus, sendo que 223 evoluíram para morte. A cidade conta, ainda, com 9.360 pessoas recuperadas da doença.

No boletim, são detalhados os perfis epidemiológicos das confirmações na cidade. Entre os casos positivos, os homens representam 46,4% (4.654 casos) e as mulheres 53,6% (5.384 casos). Se tratando de óbitos, os homens representam 51,1% (113 óbitos) e as mulheres 48,9% (108 óbitos).

Já as faixas etárias com maior número de infecções apresentam, em primeiro lugar, pessoas com idades entre 30 e 39 anos, representando 23,50% das confirmações (2.359 casos); em seguida, pessoas de 40 a 49 anos, com 12 óbitos; 30 a 39 anos, oito óbitos; além de outras duas mortes confirmadas, com idades abaixo dos 29 anos, sendo um entre 10 e 19 anos e outro entre 01 e 04 anos de idade.

Ao todo, 41343 vacinas já foram aplicadas em Varginha, dentre primeira e segunda dose.