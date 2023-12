Área Azul oferece mais ferramentas através de número de telefone

Acesse o zap Vaga Legal e garanta sua vaga.

Foto: Prefeitura de Varginha

Para facilitar a vida dos usuários do estacionamento rotativo “Área Azul, a prefeitura de Varginha está oferecendo uma nova ferramenta para aquisição do cartão do Estacionamento Área Azul.

Acesse o zap Vaga Legal e garanta sua vaga:

Adicione 55 19992782491

Agora você terá um número de Zap através do qual será possível escolher uma das opções abaixo:

Selecione um item do menu:

1 – Estacionar com pix

2 – Fazer cadastro

3 – Pagar débitos

0 – Encerrar atendimento

Adicione no seu celular e faça uso de mais essa tecnologia.

Fonte: Prefeitura de Varginha