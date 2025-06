Arbitral define formato e regulamento do Amadorzão 2025

O início oficial do Amadorzão 2025 está marcado para o dia 6 de julho

Foto: Prefeitura de Varginha

Na noite da última segunda-feira, 2 de junho, foi realizado no espaço FESSUL o arbitral oficial do Amadorzão 2025, uma realização da Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Exportes e Lazer , que contou com a Presença do Prefeito Leonardo Ciacci e do secretário de Esporte Milton Tavares Júnior e reuniu representantes das equipes e organizadores da competição. O encontro teve como pauta principal a definição do formato do campeonato e o sorteio das chaves.

Ficou acordado, por meio de votação e aceite dos clubes, que o campeonato será disputado em três chaves com seis equipes cada. As cinco melhores de cada grupo, além da melhor sexta colocada no geral, avançarão para as oitavas de final. A duas equipes com pior campanha serão rebaixadas automaticamente para o Bairrão 2026.

Outro ponto discutido foi a limitação de atletas não residentes em Varginha, sendo permitida a inscrição de até seis jogadores por equipe nesta condição. A organização também definiu que não haverá vantagem nas fases eliminatórias, com os confrontos sendo decididos de forma direta.

A empresa HABILIDADE ESPORTE SERVIÇOS LTDA ficará responsável pela Organização e arbitragem do torneio.

O pontapé inicial da temporada 2025 será dado com o tradicional Jogo dos Campeões, marcado para o dia 29 de junho, às 10h da manhã, no estádio Melão. A partida será entre o Petrópolis, campeão do Bairrão 2024, e o Registanea, campeão do Amadorzão 2024.

Finalizando o prefeito Leonardo Ciacci cumprimentou os representantes das 18 equipes pelo trabalho e ressaltou a importância e o altíssimo nível da competição realizada em Varginha , reafirmando o compromisso da administração também com o esporte Amador.

Confira os grupos:

Fonte: Prefeitura de Varginha