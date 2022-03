Aproximação da Páscoa traz oportunidades para faturamento extra

Supermercados e lojas do setor de chocolate já trazem os destaques da Páscoa 2022, com ovos de personagens e filmes famosos. Confeiteiros já se preparam para as encomendas e prometem inovar com receitas de dar água na boca.

Redação CSul: Franciele Brígida / Foto destaque: Arquivo Pessoal

A Páscoa deste ano, data que marca o primeiro domingo após a Paixão de Cristo, ou “Sexta-feira Santa”, acontecerá no dia 17 de abril. Com a aproximação da mesma, já é possível ver as lojas do setor de chocolates e os supermercados, trazendo opções saborosas e coloridas para as prateleiras.

A princípio, nos supermercados de Varginha algumas opções já despontam pelos corredores, inicialmente os preços estão a partir dos R$50, com opções que variam desde marca, tamanho e brindes. Na internet, já salpicam as novidades das grandes marcas, onde delicias prometem vir acompanhadas por chaveiros, pantufas e outros itens infantis.

É fato que, com a aproximação de datas comemorativas, o comércio fica otimista. Contudo, na Páscoa não só os empresários se alegram, mas também as pessoas que, inovam confeccionando ovos caseiros para faturar uma renda extra.

Confeiteira revela otimismo e apostas para a Páscoa deste ano

“A procura já está boa, mesmo cedo, já estou otimista!”, disse Adriana Rosendo, que anualmente inova com receitas e embalagens coloridas para atrair os amantes do chocolate.

Conheça mais sobre os doces e receitas na página @deliciasdadrivga / Foto: Divulgação

Conforme Adriana, o jeitinho brasileiro não falha, “costumo sempre pegar encomendas de última hora, porém já estou me preparando”.

Ao CSul, a confeiteira revelou que, geralmente os ovos de prestígio e brigadeiro são os mais procurados. Porém, neste ano Adriana já vem se surpreendendo com encomendas de ovos de paçoca. “Eu também costumo vender os ovos de colher, que são bastante procurados. Os ovos inteiros possuem um diferencial especial, já que o cliente sempre escolhe dois sabores diferentes”.

Ainda de acordo com Rosendo, outra famosa opção para esta época do ano, são os ovos trufados.

Neste ano, a confeiteira pretende inovar com a opção de ninho com morango. “Pretendo inovar com essa receita neste ano. No ano passado, devido à pandemia as vendas foram mais fracas e encontrei dificuldades em investir”.

Os ovos confeccionados pela confeiteira podem ser encomendados a partir dos R$40, considerando que, os preços podem ter alterações devido ao sabor e tamanho.

Para mais informações entre em contato com a confeiteira pelo WhatsApp: (35) 9 98895-8410, conheça mais sobre as receitas de Adriana Rosendo em sua página no Instagram.