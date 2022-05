Após queda de telhado, pedreiro morre no bairro Figueiras, em Varginha

A vítima teria caído de uma altura de sete metros e morreu no local do acidente.

Redação Csul / Foto: Imagem Ilustrativa

Um homem de 65 anos, morreu na última sexta-feira (29), após cair do telhado de uma casa em obras no bairro Figueiras, em Varginha. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima identificada como Pedro Cantarino, estava em horário de serviço no momento do acidente.

De acordo com os militares, Pedro teria caído de uma altura de sete metros e teve uma parada cardiorrespiratória. O Samu foi acionado, porém a morte foi confirmada ainda no local por um médico.

Na obra, os bombeiros não encontraram nenhum equipamento de segurança. O corpo foi sepultado em Três Pontas.

*Com informações G1 Sul de Minas