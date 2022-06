Após denúncias suspeito é preso com drogas em Varginha

Suspeito foi preso e levado para a delegacia de Polícia Civil, junto com o material, para devidas providências.

Nesta segunda-feira (13), a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que um indivíduo estaria vendendo drogas na Praça Getúlio Vargas, Centro de Varginha.

De posse das características do suspeito, as equipes policiais abordaram o autor de 18 anos, com quem foi localizada uma bucha de maconha, além de 14 pedras de crack, prontas para a venda, R$ 1,50 e um aparelho celular.

Fonte e foto: 24 BPM