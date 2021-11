Após casos de Covid-19, escolas estaduais suspendem aulas presenciais em Varginha

Escolas Coração de Jesus e Professor Antônio Domingues Chaves suspenderam suas aulas presenciais após dois alunos de cada instituição testarem positivo para a Covid-19.

Redação CSul/Foto: Reprodução Pixabay

As escolas estaduais Coração de Jesus e Professor Antônio Domingues Chaves, ambas em Varginha, anunciaram a suspensão de suas aulas presenciais por 14 dias. A medida ocorre após dois alunos de cada escola testarem positivo para a Covid-19.

Segundo a Escola Domingues Chaves, as aulas foram suspensas somente no período do tarde, ou seja, o ensino presencial segue para turmas da manhã. Já a Escola Coração de Jesus suspendeu todo ensino presencial até o dia 2 de dezembro.

A suspensão das aulas segue o protocolo sanitário estabelecido pela Secretaria Estadual de Educação e validado pela Vigilância Sanitária de Varginha.