APAV divulga data para cadastro e dia de castração de animais mestiços ou sem raça definida

Cadastro deve ser realizado no dia 19.

Redação CSul / Foto destaque: Divulgação

A Associação Protetora dos Animais de Varginha (APAV), divulgou a data para o cadastro de castração a preços populares de cães e gatos. Conforme a associação, os donos de pets podem estar cadastrando seus animais de estimação no dia 19 de junho, vale ressaltar que não é necessário levar o animal no dia do cadastro.

A castração dos animais está prevista para o dia 26 deste mês, a medida é ideal para a saúde dos mesmos.

Informações importantes divulgadas pela APAV

Pesquisas comprovam que fêmeas que realizam a castração, têm menor chance de desenvolverem tumores cancerígenos nas glândulas mamárias, em comparação com as que não foram castradas.

Já para os machos, a castração evita que apareçam tumores nos testículos e minimiza tumores na próstata.

Os serviços de castração são voltadas aos tutores de baixa renda, que tem como estimação, animais mestiços ou sem raça definida.

Vale ressaltar que, as vagas são limitadas. No momento do cadastro é necessário apresentar comprovantes de endereço e renda.

A clínica de castração Maria José Semionato fica na Av. Plínio Salgado, 255 no Bairro Bom Pastor em Varginha.

Cães

Até 20Kg – R$120,00

de 21 a 30kg – R$150,00

de 31 a 40kg – R$180,00

de 41 a 50kg – R$200,00

Gatos

Fêmeas e machos – R$120,00



Outros motivos para castração:

Fêmeas:

Evita gravidez indesejada, principalmente quando se tem um cachorro macho em casa;

Evita Piometra (infecção no útero);

Evita gravidez psicológica e suas consequências como infecção das mamas;

Evita que a fêmea fique no cio;

Evita a transmissão de doenças geneticamente transmissíveis como epilepsia, displasia, entre outras.

Machos: