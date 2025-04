APAV anuncia cadastro neste sábado para mutirão de castração do dia 12/04

O cadastro estará disponível neste Sábado (05/04) a partir das 7h ás 10h, na sede da APAV.

Foto: Redes Sociais APAV

A APAV, Associação protetora dos Animais de Varginha, irá realizar mais um mutirão para castrações de cães e gatos, 12 de Abril de 2025. O projeto é voltado para vira latas, os de raça o preço é mediante consulta.

O cadastro estará disponível neste Sábado (05/04) a partir das 7h ás 10h, na sede da APAV, Avenida Plínio do Salgado, 225, Bom Pastor. O pagamento realizado no dia do cadastro deverá ser realizado somente em dinheiro. O preço já inclui antibiótico, anti-flamatório, vitaminas e consulta.

Estes serão:

150,00 para animais de até 150 kg

160,00 para animais de até 20 kg

170,00 para animais de até 25 kg

250,00 para animais de até 30 kg

Fonte: Redes Sociais APAV