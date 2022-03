Antigo Cine Rio Branco, prédio irá abrigar centro de eventos; decreto já foi publicado

Em decreto, prefeitura comunicou que o novo espaço abrigará o centro de convenções com auditório para encontros educacionais e com a comunidade escolar, além de centros de formação tecnológica e educacional, dentre outros projetos e ações. A administração do local ficará por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Redação CSul/Foto destaque: Divulgação

O antigo prédio do Cine Rio Branco que, por muito tempo, abrigou um dos maiores cinemas da América Latina, poderá ser reaberto ao público. Após 23 anos fechado, o local será desapropriado pela prefeitura e se tornará um ‘Centro Educacional de Eventos’.

Conforme decreto publicado na última quinta-feira (17), no jornal Oficial do Município de Varginha, o documento de número 10.914/2022, declara o imóvel de utilização pública, um dos atos para dar entrada no processo judicial de desapropriação. Vale lembrar que, em novembro de 2020, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG), já havia aprovado a desapropriação do prédio.

De acordo com o decreto, o novo espaço abrigará o centro de convenções com auditório para encontros educacionais e com a comunidade escolar, além de centros de formação tecnológica e educacional, dentre outros projetos e ações. A administração do local ficará por conta da Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com a prefeitura, a desapropriação acontecerá devido à consideração e o valor histórico, afetivo, arquitetônico, cultural e, além disso, o fato do local estar sem uso há 23 anos, apresentando problemas estruturais ao longo do tempo, o que poderia comprometer a integridade física das pessoas que passam pelo local. No entanto, a principal medida para a desapropriação é, segundo a administração municipal, a falta de um local adequado para receber grandes eventos e, consequentemente, grandes públicos.

A prefeitura de Varginha afirmou, ainda, que o decreto em que foi publicada a declaração de desapropriação do imóvel, preenche um dos requisitos estabelecidos em Lei Federal.

História do Cine Rio Branco

Inaugurado em 11 de agosto de 1956, possui 1480 lugares e já foi considerado como a maior tela de projeção da América Latina.

A fama de ter uma das maiores telas do mundo não é enganosa. A lendária cortina “mágica”, zelava pelos seus 9 metros de altura por 18 metros de comprimento.

Há 20 anos desativado, o prédio foi tombado em 1998 pelo Conselho do Patrimônio Histórico de Minas Gerais e hoje vive em total abandono; uma triste realidade para os amantes do cinema.

O Cine custou cerca de 13 milhões de cruzeiros e teve como estreia o filme ‘Rapsódia’, estrelado por Elizabeth Taylor.