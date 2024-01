André Yuki toma posse como presidente da ACIV

A diretoria é formada por líderes empresariais renomados em cada setor, trazendo suas vastas experiências e conhecimentos.

Foto: Reprodução

Na última quarta-feira (24/01), foi realizada a posse da nova diretoria e conselho fiscal da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha (ACIV). “Uma Nova ACIV: Confiança, Inovação e Ação – CIA”, tem como presidente, André Yuki e vicepresidente, Elisete Ribeiro. A diretoria é formada por líderes empresariais renomados em cada setor, trazendo suas vastas experiências e conhecimentos.

De acordo com André Yuki, assumir a ACIV é uma honra, principalmente no ano que irá celebrar seu centésimo aniversário. “Será um trabalho desafiador, sendo fundamental e necessário muito empenho, dedicação, habilidades de gestão, inovação e ação para alcançar e realizar os novos objetivos. Vamos analisar as verdadeiras demandas dos empresários e consumidores, através de pesquisas qualificadas, para desenvolvermos soluções e ações, deixando de lado o ‘achismo’”, ressaltou.

A equipe está assumindo a ACIV com um caixa em torno de R$ 100.000,00 e aproximadamente 550 associados ativos. “Faremos um planejamento financeiro estratégico para aumentar o número de associados, identificando as oportunidades de captação de recursos, como parcerias, patrocínios e realizações de eventos que possam atrair investidores”, explicou André Yuki.

O Sistema S (Sebrae, Sesc, Senac e Senar), federações, associações e universidades serão fundamentais para a nova ACIV, pois serão estabelecidas parcerias estratégicas, podendo trazer mais benefícios para ambas partes. A ACIV se aproximará dos sindicatos, pois são eles que definem os salários dos funcionários, cargas horárias e os direitos dos empresários, sem denegrir o direito do trabalhador. E as federações serão importantes instrumentos de apoio e organização, pois defendem os interesses e necessidades das empesas junto às autoridades públicas, garantindo condições favoráveis para o desenvolvimento das atividades econômicas.

“Já iniciamos uma parceria com a 20ª Subseção OAB/Minas, onde os empresários e advogados poderão usufruir dos serviços das duas entidades, e com isso, de início teremos mais de 100 novos associados. Com o Sebrae, estamos alinhando um projeto na área de inovação e tecnologia para expandir as vendas do comércio através do mercado digital e outro no setor de turismo e gastronomia, com a criação da Rota Gastronômica, aprimorando a segurança alimentar, fomentando o setor e chancelando a qualidade dos serviços prestados”, contou.

A nova gestão investirá no desenvolvimento do turismo, hospitalidade e cultura, com eventos culturais, seminários e congressos para fomentar principalmente o setor de alimentação, hospedagem e comércio. Varginha receberá o 3º Seminário de Sindicalismo e Associativismo Moderno no dia 04 de abril e o Encontro de Regionais da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em Minas Gerais, nos dias 09 e 11 de julho, com a participação das 11 regionais do estado.

Além disso, serão realizadas ações conjuntas para enfatizar a importância do agronegócio, visto que é um dos setores mais importantes para a economia que movimenta o Brasil e principalmente Varginha, pois 80% do café do mundo passa pela cidade. A educação também será uma prática constante nas ações, para o desenvolvimento social e profissional, qualificação de mão de obra nas suas potencialidades, habilidades e competências.

A ACIV Mulher é um braço importante da ACIV, pois dá visibilidade aos problemas específicos enfrentados pelas mulheres. Os assédios, a discriminação de gênero e as violências serão identificadas e combatidas. Serão promovidos cursos, workshops e palestras de capacitação, empreendedorismo e empoderamento feminino.

A primeira vice-presidente mulher da ACIV, Elisete Ribeiro, mostrará para as mulheres que elas têm esse poder de representar uma associação ou outra entidade. “Esperamos agregar as mulheres para que tenha uma equiparidade em relação aos homens, trabalhando todos juntos em prol do município. Será desafiador, mas esperamos que nossa equipe traga muitos benefícios”, enfatizou.

Por fim, a representatividade política forte será indispensável para buscar melhorias para o setor, com a participação em fóruns, conselhos, debates de políticas públicas, sendo a ACIV uma voz ativa na defesa dos interesses dos associados e empresários. “A entidade deve ser política e apartidária e nunca deverá ser utilizada como trampolim político. Vamos alterar o estatuto, onde um membro da diretoria ou conselho, caso participe de alguma eleição ou assuma um cargo de confiança, deverá ser desligado do cargo e não somente afastar”, concluiu. André Yuki.

Jantar de posse

Após a posse, foi realizado um jantar na Água Doce Cachaçaria, com a presença da diretoria, conselho fiscal, autoridades, parceiros e amigos. A Chef da casa, Mariza Balbino, preparou uma deliciosa moqueca à mineira com acompanhamento de farofa de banana e arroz. Foram servidos ainda pasteis de carne de sol, queijo coalho e linguiça com couve, isca de berinjela e frios.

Estiveram presentes Leonardo Ciacci (vice-prefeito de Varginha), Rafael Lucio da Silva (representando o senador Carlos Viana), Rosana Carvalho (secretária de Turismo e Comércio de Varginha), Juliana de Paula Mendonça (secretária de Educação de Varginha), Cinthia Silva (secretária de Desenvolvimento Econômico de Varginha), Alex Tiso (vice-presidente da Fecitur, presidente da IGR Encanto de Minas e secretário de Cultura, Lazer e Turismo de Três Pontas), Reginaldo Tristão (vereador de Varginha), Valmir Rodrigues da Silva (presidente da Federaminas e vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas), Marcos Valério Rocha (coordenador regional de Minas Gerais da FBHA), Amaro Gadbem (diretor da FBHA e secretário de Desenvolvimento Econômico de Caxambu), Alexandre Prado (presidente da 20ª Subseção da OAB/Minas), Aureliano Zanon (vice-presidente do Sistema Fecomércio-MG, Sindicatos Patronais, Sesc e Senac e presidente do Sindvar), Bianca Grossi (tenente-coronel do 24º Batalhão da Polícia Militar de MG), Ricardo Schneider (presidente do CCCMG), Archimedes Coli Neto (vice-presidente do CCCMG e NKG Stockler), Juliano Cornélio (empresário e consultor do Sebrae para Projetos de Desenvolvimento Econômico de Territórios), Amanda Luiza dos Santos (consultora de negócios do Sebrae Minas), Edivaldo Santos Amorim (diretor do Senac Varginha), Guilherme Vivaldi (coordenador do CESUL e do GEESUL), Ana Luísa Alves (diretora executiva da Abrasel no Sul de Minas), Ana Paula Bacolli (diretora executiva do Sindvar), Ana Carolina Petit (presidente da ACIV Mulher), Janilton de Paiva (diretor da FECON-MG), Thulio Viana (Viana & Arantes Advocacia e Consultoria Jurídica), Márcio Pereira Oliveira (superintendente na Unimed Varginha), Thalis Lima e Gabrielly Marinho (EPTV Sul de Minas), Linderléia e Elisa (Jornal Gazeta de Varginha), Guilherme Campos (Jornal Correio do Sul), Márcio Borges (Varginha Online), Marcus Madeira (Blog do Madeira), Maria Elisa Costa (Rádio Clube de Varginha), Nyei Nadeia (TV Princesa), Marcos Cossa (avô do Enrico – Campanha “Salve o Enrico), Helida Nogueira (Urias & Campos Advocacia e Consultoria Jurídica), Kátia Gonzales (gerente executiva da ACIV) e Henrique Avellar (coordenador de publicidade e marketing da ACIV).

O vice-prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, ressaltou a felicidade em ver que uma entidade centenária já foi protagonista em diversas ações que fizeram com que Varginha fosse destaque na indústria e comércio há anos atrás. “Também tive a honra de presidir a ACIV e pudemos perceber que grandes empresários e investimentos aportaram na nossa cidade graças à intervenção da associação. Pela diretoria diversificada que hoje assume a ACIV, vemos que todos os membros são expoentes nas áreas de atuações pelas quais eles atuam. Temos certeza que a associação está em boas mãos! A Prefeitura de Varginha estará sempre de portas abertas para construir uma Varginha cada vez melhor”, destacou.

O presidente da Federaminas e vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Valmir Rodrigues da Silva, ressalta que Varginha é uma das cidades mais importantes do Sul de Minas. “A Princesa do Sul possui uma associação comercial centenária, algo de extrema relevância, e André Yuki é um cara preparado e agregador, pois entende sobre o associativismo. Tenho certeza que Varginha ganhará muito! Uma associação forte contribui para o bom ambiente do desenvolvimento empresarial, como se você preparasse a terra para que germinasse a semente da vontade de empreender, e a partir desse momento, serão gerados novos empregos e dignidade às pessoas”, declarou.

Para o vice-presidente do Sistema Fecomércio-MG, Sindicatos Patronais, Sesc e Senac e presidente do Sindvar, Aureliano Zanon, será de extrema importância que a equipe siga o caminho que estão iniciando, de convergência e evitando polarização política. “É necessário focar e fortalecer sua base, buscando apoio dos demais setores com finalidades semelhantes e trazendo toda a sociedade empresarial da cidade em um objetivo comum. É um desafio ter uma diretoria sempre empenhada, pois é uma ação voluntária e sem remuneração, mas ao motivar a participação, a dedicação vem em uma atividade tão nobre, que é trabalhar em prol do comum”, concluiu.

Sobre os membros

ANDRÉ YUKI (presidente) , empresário há 28 anos, proprietário do Água Doce, presidente da Abrasel e SEHAV, vice-presidente do COMTUR, diretor da ACNV, membro da FBHA, FGM e da Rede Água Doce, sócio proprietário do Seo Haki e realiza eventos sociais.

, empresário há 28 anos, proprietário do Água Doce, presidente da Abrasel e SEHAV, vice-presidente do COMTUR, diretor da ACNV, membro da FBHA, FGM e da Rede Água Doce, sócio proprietário do Seo Haki e realiza eventos sociais. ELISETE RIBEIRO (vice-presidente): empresária há 13 anos, proprietária da Ouseuse, graduada em Administração de Empresas, possui diversos cursos como marketing, atendimento, vendas, pós-vendas e gestão financeira, realiza eventos e desfiles de moda e é atuante no social.

empresária há 13 anos, proprietária da Ouseuse, graduada em Administração de Empresas, possui diversos cursos como marketing, atendimento, vendas, pós-vendas e gestão financeira, realiza eventos e desfiles de moda e é atuante no social. MARQUINHO (1º diretor secretário): proprietário da Calhas São Marcos há 27 anos, formado em Processos Gerenciais e pós-graduado em Gestão Estratégica, Inteligência de Negócios e Varejo.

proprietário da Calhas São Marcos há 27 anos, formado em Processos Gerenciais e pós-graduado em Gestão Estratégica, Inteligência de Negócios e Varejo. ANDREISE HOMERO (2ª diretora secretária): empresária há 15 anos, proprietária da Essencialle Presentes, bacharel em Ciências Contábeis e Adm. de Empresas, pós-graduada em Adm. Financeira e participou do Empretec.

empresária há 15 anos, proprietária da Essencialle Presentes, bacharel em Ciências Contábeis e Adm. de Empresas, pós-graduada em Adm. Financeira e participou do Empretec. ALTEMIR SUTERIO (1º diretor tesoureiro): CEO da PROTENSE, empresário há mais de 10 anos, ex-executivo da Serasa Experian, graduado em Gestão Comercial e diretor Social da Associação Recreativa Veteranos dos Trinta.

CEO da PROTENSE, empresário há mais de 10 anos, ex-executivo da Serasa Experian, graduado em Gestão Comercial e diretor Social da Associação Recreativa Veteranos dos Trinta. EDILSON RABELO (2º diretor tesoureiro): empresário há 33 anos, proprietário da Curta Metragem e da fábrica de uniformes coorporativos, economista e pósgraduado em Gestão de Empresas.

empresário há 33 anos, proprietário da Curta Metragem e da fábrica de uniformes coorporativos, economista e pósgraduado em Gestão de Empresas. ELAINE QUINTILIANO (diretora de Comunicação, Marketing e Social): sócia da Sakey Comunicação, formada em Letras, Psicanálise e pós-graduada em Gestão de Mkt e Negócios e dir.ª consultora do BNI Minas Colab.

sócia da Sakey Comunicação, formada em Letras, Psicanálise e pós-graduada em Gestão de Mkt e Negócios e dir.ª consultora do BNI Minas Colab. AKIO NISHIKAWA (diretor de Desenvolvimento Agropecuário e Serviços): proprietário da Vedasul Vedações há mais 24 anos, presidente da ACNV, técnico em Agropecuária e possui diversos cursos como o Empretec.

proprietário da Vedasul Vedações há mais 24 anos, presidente da ACNV, técnico em Agropecuária e possui diversos cursos como o Empretec. RODRIGO SOARES (diretor de SPC): consultor de TI há 27 anos, proprietário da ipHosting, bacharel em Sist. de Inform., pós-graduado em Tec. e Gerenciamento de Redes e Computadores, Ciber Segurança e Pericia Fiorense, Gestão de Processos e Tec. Educacionais.

consultor de TI há 27 anos, proprietário da ipHosting, bacharel em Sist. de Inform., pós-graduado em Tec. e Gerenciamento de Redes e Computadores, Ciber Segurança e Pericia Fiorense, Gestão de Processos e Tec. Educacionais. BRUNO FREITAS (diretor de Patrimônio): empresário há 19 anos, sócio proprietário da Elóy Calçados, vice-presidente da Federaminas, ex-presidente da ACIEM e CDL, diretor do Sindivar e Sindicato Rural de Elói Mendes, produtor rural de cafés e formado em Engenharia de Produção.

empresário há 19 anos, sócio proprietário da Elóy Calçados, vice-presidente da Federaminas, ex-presidente da ACIEM e CDL, diretor do Sindivar e Sindicato Rural de Elói Mendes, produtor rural de cafés e formado em Engenharia de Produção. NELSON KENSO (diretor de Desenvolvimento de Comércio e Indústria): presidente do Clube Campestre, ex-diretor industrial da Philips do Brasil e vicepresidente da ACNV.

presidente do Clube Campestre, ex-diretor industrial da Philips do Brasil e vicepresidente da ACNV. FELIPE FLAUSINO (conselheiro fiscal): reitor do Grupo Unis, doutor em Educação, mestre em Administração, conselheiro de inovação do Cesullab e vice-presidente da Fepesmig.

reitor do Grupo Unis, doutor em Educação, mestre em Administração, conselheiro de inovação do Cesullab e vice-presidente da Fepesmig. VÁLERIA AP. SILVA (conselheira fiscal): empresária do ramo da moda há 32 anos, proprietária da Magia Boutique, ex-bancária há quase 10 anos, formada em Adm. de Empresas e graduada em finanças.

empresária do ramo da moda há 32 anos, proprietária da Magia Boutique, ex-bancária há quase 10 anos, formada em Adm. de Empresas e graduada em finanças. DR. CARLOS JARDIM (conselheiro fiscal): veterinário há 43 anos, proprietário da Clínica Avet, pós-graduado em oftalmologia e ortopedia veterinária, exconselheiro e ex-delegado do CRMV.

veterinário há 43 anos, proprietário da Clínica Avet, pós-graduado em oftalmologia e ortopedia veterinária, exconselheiro e ex-delegado do CRMV. MÁRCIA SOUZA (conselheira fiscal suplente): proprietária da Terra Brasil Negócios Imobiliários há 12 anos, formada em Administração de Empresas e pós-graduada em Gestão de Pessoas.

proprietária da Terra Brasil Negócios Imobiliários há 12 anos, formada em Administração de Empresas e pós-graduada em Gestão de Pessoas. JOSÉ EDGARD PINTO PAIVA (conselheiro fiscal suplente): diretor presidente da Fundação Procafé, uma das maiores lideranças da cafeicultura brasileira e graduado em Agronomia.

Fonte: Ana Luísa Alves / Assessora de Imprensa da Abrasel no Sul de Minas