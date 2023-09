André Yuki participa do 2º Seminário Sindicalismo e Associativismo Moderno em Igarapé

O evento reuniu entidades patronais, empresariais, profissionais e laborais, em prol do desenvolvimento do turismo mineiro.

Foto: Abrasel Sul de Minas

Nesta quinta-feira (14/09) e sexta-feira (15), o presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha (SEHAV) e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Sul de Minas, André Yuki e sua diretora executiva, Ana Luísa Alves, participaram do 2º Seminário Sindicalismo e Associativismo Moderno, em Igarapé (MG).

Realizado pela Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), o evento reuniu entidades patronais, empresariais, profissionais e laborais, em prol do desenvolvimento do turismo mineiro. O objetivo foi valorizar o cooperativismo e através do seu conteúdo, apresentar as boas práticas de governanças praticadas pelos sindicatos, associações, cooperativas, circuitos, consórcios e demais instituições, que impactam positivamente o desenvolvimento dos setores de hospitalidade e alimentação.

De acordo com André Yuki, o seminário tem um papel fundamental de proporcionar uma sinergia entre os sindicatos patronais e laborais, buscando melhorias para os trabalhadores através da valorização, qualificação e direitos trabalhistas, junto com as empresas, buscando melhorias através de negociações coletivas mais justas e sem onerar o empresariado.

“No encontro buscamos atualizações jurídicas, cooperações e parcerias entre entidades sindicais, associativistas, empresas privadas e públicas.O encontro foi promissor para novas conquistas, para o setor de alimentação, hospedagem e comércio de Varginha e região, no âmbito jurídico, na capitação de recursos para promoções de cursos, seminários e workshops que contribuem para o desenvolvimento e fomento, principalmente para o fortalecimento dos interesses do nosso setor. Não podemos deixar os direitos trabalhistas e do empresário retroceder por políticas arcaicas, necessitamos desburocratizar o país”, alegou.

Para o presidente da FBHA, Alexandre Sampaio, o evento em Igarapé volta na estrutura depois da aprovação da contribuição assistencial pelo Supremo Tribunal Federal (STF), revestida de uma nova áurea na possibilidade dos sindicatos em uma relação capital muito benéfica. “Reconstruir o processo de aferimento de rendas de manutenção, dentro de negociações críveis e sustentáveis, além do objetivo de trazer benefícios para o patronato e colaborador. Temos uma nova realidade na reconstrução do produto turístico do Brasil que está crescendo à olhos vistos”, ressaltou.

Ainda segundo Alexandre, na última quarta-feira (13), o Congresso Nacional aprovou um recurso para a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo(Embratur) e para o Ministério do Turismo. “Estamos com uma série de convergências de fatores que vão beneficiar essa nova realidade e conjuntura do turismo. Eventos como esse coroam essa possibilidade e propiciam uma condição de desenvolvimento para a área de alimentação e hotelaria”, afirmou.

O coordenador regional da FBHA-MG, Marcos Valério Rocha, explica que a proposta da segunda edição do seminário, diferente da primeira que tinha uma pauta técnica e jurídica que foi a Reforma Trabalhista, tem como mote a valorização do espírito associativista. “O importante é entender que a sociedade civil organizada, através de instituições, se fortalece para defender seus interesses de ideias, propósitos, negócios, princípios e direitos. As entidades precisam ser valorizadas”, explicou.

Segundo Marcos Valério, as entidades que fazem entregas merecem ser conhecidas, divulgadas e copiadas. “Temos exemplos vindouros de entidades em qualquer que seja seu formato, que fazem a entrega para seus representados, mas também para a sociedade como um todo. Se o presidente Alexandre e a FBHA entender que esse evento possa percorrer o Brasil, nós vamos mostrar as particularidades das entidades, sempre com foco na promoção, valorização e desenvolvimento do turismo, em especial da hotelaria e gastronomia”, concluiu.

O presidente doSindicato dos Hotéis, Restaurantes e Similares de Pouso Alegre (Sindipa) e diretor da Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre (Acipa), Marco Antônio Dias, ressaltou que o seminário foi produtivo e atendeu os requisitos e expectativas.

“Os palestrantes trouxeram temas importantes do nosso interesse para melhorar o sindicato, como também as condições de trabalho para nossos associados. Esse intercâmbio com os outros sindicatos, principalmente com o de Varginha, é muito interessante, pois trocamos informações e melhores trabalhos para desenvolver cada vez mais a economia da nossa região. Isso nos ajuda na parte empresarial e pessoal para nosso trabalho do dia a dia”, concluiu.

Para o diretor do Sindipae da Abrasel Sul de Minas, Rolando Brandão, o seminário foi extremamente importante para o fortalecimento do setor. “Estamos voltando com uma bagagem de melhorias e ideias para os empresários”, reiterou.

A iniciativa teve o patrocínio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e o apoio da Prefeitura de Igarapé, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e da Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de Minas Gerais (FATHEMG).

Fonte: Ana Luísa Alves / Assessora de Imprensa do SEHAV e Abrasel Sul de Minas