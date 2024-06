André Yuki participa da primeira assembleia ordinária da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação

Os presentes visitaram Campina Grande, famosa por realizar o maior festejo de São João do mundo, com duração de 33 dias, recebendo mais de 2 milhões de visitantes, R$600 milhões em receitas para o município, mais de 800 empregos diretos e 1500 atrações artísticas.

Foto: Ana Luísa Alves

Na última segunda-feira (03/06), cinquenta representantes de sindicatos patronais, dos setores de alimentação fora do lar e hospedagem do Brasil participaram da primeira Reunião Ordinária de 2024 da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA, em João Pessoa, na Paraíba. O presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha (SEHAV), da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Sul de Minas e da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha (ACIV), André Yuki esteve presente no evento, que seguiu até esta quinta-feira.

O presidente da FBHA, Alexandre Sampaio, recebeu os títulos de Cidadão Paraibano, pelo deputado Eduardo Carneiro, de Cidadão Pessoense, pelo vereador Thiago Lucena e de Cidadão Campinense, pelo vereador Márcio Melo. Para Sampaio, é uma imensa felicidade receber tamanha gratificação em especial vindo de João Pessoa, cidade pela qual tem tanto apreço.

“É uma honra receber os títulos e um reconhecimento que recebo com sentimento de gratidão e que serve como estímulo para seguir cada vez mais, lado a lado a essa cidade que representa tanto no mapa do turismo brasileiro”, comemorou.

Na terça-feira, foi realizada a reunião semestral ordinária dos membros do Conselho de Representantes da FBHA, no Sesc Paraíba. Foram discutidos temas como aprovação das contas financeiras da instituição, prorrogação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), evolução do turismo, impactos no Rio Grande do Sul e a morosidade do Governo Federal com as necessidades de agilidade nas ações de apoio.

De acordo com André Yuki, esses encontros são fundamentais para fortalecer o setor e superar os desafios. “Primeiramente gostaria de parabenizar o presidente Alexandre Sampaio pelos títulos recebidos, reconhecimentos mais do que merecidos por sua dedicação e contribuição inestimável ao setor de hospedagem e alimentação”, ressaltou.

Ainda segundo André, o encontro contou com a presença da senadora Daniella Ribeiro, relatora do Perse, que apresentou as novidades e o caminho para a recuperação do setor; do deputado e presidente da Comissão de Turismo, Paulo Litro, que trouxe perspectivas animadoras sobre o turismo brasileiro, um setor cheio de potencial e beleza natural; do presidente da Associação Nacional de Restaurantes (ANR), Fernando de Paula, que deu um panorama das expectativas para o setor de alimentação, essencial para a cultura e economia do país; Fabiano Machado, do grupo British American Tabaco (BAT), que destacou a relevância da discussão sobre a regularização do cigarro eletrônico, tema de grande impacto na saúde pública e de Giovane Gávio, ícone do vôlei, que compartilhou suas experiências sobre superar desafios, inspirando a todos os presentes.

Estiveram presentes ainda, o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa e secretário executivo de Turismo da Paraíba, Delano Tavares, o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Campina Grande, Divaildo Júnior, o conselheiro da Abrasel no Sul de Minas e presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pouso Alegre (SINDIPA), Rolando Brandão, além de assessores jurídicos, colaboradores e convidados.

Para Alexandre Sampaio, é importante ouvir os pleitos regionais de modo a direcionar os esforços da federação para o que efetivamente impactará na vida do empresário do setor de hospedagem, bares e restaurantes. “Estamos felizes com um dos maiores quóruns que já tivemos em eventos da FBHA, que precisa do engajamento das lideranças sindicais para que o trabalho que desenvolvemos seja ainda mais efetivo”, concluiu.

André Yuki agradece grandemente aos anfitriões, Delano Tavares e Divaildo Júnior, pelo carinho e recepção, e também à presidente da Abrasel Paraíba, Thâmara Cavalcanti, que o recebeu antes do início do evento, na Lovina Tropical Bar.

Campina Grande

Finalizando a programação, os presentes visitaram Campina Grande, famosa por realizar o maior festejo de São João do mundo, um evento com duração 33 dias, que recebe mais de 2 milhões de visitantes, R$600 milhões em receitas para o município, mais de 800 empregos diretos e 1500 atrações artísticas.

Segundo os organizadores, mais de 50 mil pessoas estiveram presentes no Parque do Povo. “Na noite de quarta-feira, a convite da Ambev, ficamos no camarote da Brahma. Um show de organização, segurança, limpeza, atrações artísticas e gastronomia. Os paraibanos, em especial os campinenses, estão de parabéns! O evento é simplesmente sensacional”, afirmou Marcos Valério Rocha, coordenador regional de Minas Gerais da FBHA.

De acordo com Rolando Brandão, o encontro proporcionou a troca de experiências para melhorar ainda mais o segmento. “A missão técnica no maior São João do mundo agrega muito no que já procuramos fazer em Pouso Alegre, que é melhor os eventos. Estivemos presentes ainda no 38º Salão do Artesanato da Paraíba, vendo a arte de quem vive da fé. Um belo evento organizado, com mais de 500 expositores”, evidenciou.

Para André, a cultura é um dos motores do crescimento do turismo. “Campina Grande mostra a importância de todo o setor estar envolvido para o fomento do turismo e transformar uma festa junina, no maior São João do Mundo, com 41 anos de tradição. Este ano é ainda mais especial, pois celebra os 160 anos da cidade. Em números, no último ano, os festejos juninos trouxeram uma incrível movimentação econômica de R$ 500 milhões. Este ano, a expectativa é de 20% de aumento, impulsionando ainda mais o desenvolvimento da cidade”, explicou.

Fonte: Ana Luísa Alves / Assessora de Imprensa da Abrasel no Sul de Minas