André Yuki participa da inauguração da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Monsenhor Paulo

Foto: Ana Luísa Alves

Na noite da última terça-feira (28), o presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha (ACIV), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Sul de Minas e do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (SEHAV), André Yuki, participou da inauguração da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Monsenhor Paulo (ACE MP).

A solenidade contou ainda com a assinatura de adesão do município ao Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ) do Sebrae, da apresentação do novo sistema de automação da Prefeitura de Monsenhor Paulo e do lançamento do protocolo com a empresa Tecnotextil, que irá gerar cerca de 140 empregos diretos.

Estiveram presentes o presidente da Federaminas e vice-presidente do Sebrae Minas, Valmir Rodrigues; a prefeita de Monsenhor Paulo, Letícia Belato; o presidente da ACE MP, Ricardo Caixeta; o consultor e diretor da Cresça Mais, Juliano Cornélio; o analista do Sebrae Minas, Francisco Corrêa; o diretor do Porto Seco Sul de Minas, Breno Paiva; o secretário de Desenvolvimento Econômico de Monsenhor Paulo, Adalton Santos; o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Elói Mendes (ACIEM), Luís Gustavo Machado; a diretora executiva da Abrasel no Sul de Minas, Ana Luísa Alves e demais autoridades, empresários e munícipes.

De acordo com André Yuki, a inauguração da ACE MP é um momento histórico vivenciado pelos empresários da cidade, pois o processo teve início no dia 27 de fevereiro, na primeira reunião das associações circunvizinhas da microrregião de Varginha, onde o secretário Adalton Santos esteve presente no bate-papo sobre a relevância do associativismo para o desenvolvimento econômico.

“Com sua visão arrojada, a prefeita Letícia Belato foi fundamental para a concretização desse projeto. Agradeço também ao meu amigo Juliano Cornélio, que desempenhou um papel crucial na articulação de todas as partes envolvidas. Desejo muito sucesso ao primeiro presidente da ACE MP, Rodrigo Caixeta e a todos os diretores. Que essa gestão seja marcada por conquistas, parcerias e crescimento para a nossa comunidade empresarial. Contem sempre com o apoio da ACIV, Abrasel e SEHAV”, destacou André.

A prefeita Letícia ressaltou que administrar Monsenhor Paulo é uma grande honra, pois desde que assumiu o cargo em 2017, tem se dedicado na transformação da cidade. “O município é pequeno, mas possui características gigantes, que cresce e evolui em todos os setores. Especialmente hoje, nossa equipe está assumindo mais um desafio na modernização e eficiência do serviço público com o programa Prefeitura Sem Papel”, afirmou.

Ainda segundo Letícia, a cidade possui uma linha tênue de crescimento e parcerias que contribuem para sua evolução. “Crescimento conjunto faz parte das nossas vidas e reflete na vida de cada cidadão! Sabemos da força do nosso comércio que segue a força da indústria, e a ACE MP já nasceu forte. Vivemos momentos de alegria, investidores chegando e novas parcerias se consolidando. Que Monsenhor Paulo possa seguir por muitos anos neste projeto de progresso, trabalho e cuidado com as pessoas”, evidenciou.

Valmir Rodrigues explica que é muito importante quando a cidade abraça o associativismo, pois é nele que se encontra a menor distância para obter sucesso nos negócios. “O associativismo é o caminho do desenvolvimento econômico! Discutimos dores e soluções, geramos empregos e damos dignidade às pessoas. A inauguração da ACE MP é o ápice do empreendedorismo”, salientou.

Durante a solenidade, Juliano Cornélio lançou seu livro “Desenvolvimento Econômico – Como Transformar Desafios em Oportunidades”, onde presenteou com um exemplar, todos os presentes. O livro possui uma exploração profunda sobre as estratégias vitais para catalisar o crescimento sustentável e moldar um futuro próspero, com um guia prático para desvendar o potencial inexplorado de cada desafio econômico.

“Foi uma oportunidade imensa lançar meu livro durante este evento, que está em sintonia com o que Monsenhor Paulo vem fazendo, que é trabalhar o desenvolvimento econômico de uma maneira sustentável. O livro não é uma receita, mas sim uma vivência e experiência como especialista! São políticas públicas e iniciativas para que as cidades se possibilitem para receber mais investimentos, atrair novas empresas e reter as que aqui estão”, declarou.

Finalizando, o presidente da ACE MP, Ricardo Caixeta ressaltou que o primeiro passo será a captação dos associados e a união com empresas, setor público e Sistema S. “Vamos unir todas as camadas em prol do empresário! A ACE MP desenvolverá e despertará o associativismo e empreendedorismo em todos os comerciantes”, concluiu.

Fonte: Ana Luísa Alves / Assessora de Imprensa da Abrasel no Sul de Minas