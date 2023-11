Amanda Ribas e Luana Pinheiro se enfrentam neste sábado, em “Las Vegas 82”

O duelo agendado para o UFC Las Vegas 82 neste sábado (18), representa uma busca pelo avanço nas posições rumo a uma eventual disputa pelo cinturão, atualmente detido por Zhang Weili.

Foto: Reprodução Redes Sociais Amanda Ribas

As lutadoras Amanda Ribas e Luana Pinheiro, ambas integrantes do top 10 no peso palha (até 52,1kg.), protagonizarão um confronto no UFC Las Vegas 82, neste sábado (18/11), às 19h. O que torna essa luta notável é o histórico de amizade entre as duas: durante dois anos, entre 2012 e 2014, elas foram companheiras de casa, compartilhando não apenas o mesmo espaço físico, mas também momentos de lazer e construindo uma relação sólida.

A peculiaridade da situação não passou despercebida por Luana Pinheiro, que considera estranho enfrentar Amanda no octógono, principalmente devido ao passado de amizade e aos sonhos compartilhados enquanto moravam em Belo Horizonte. A atleta deixa claro que não escolheria essa luta, a menos que fosse por um cinturão, expressando a complexidade do momento.

A perspectiva de Amanda Ribas, no entanto, é mais centrada na profissionalidade. Ela afirma encarar Luana como uma adversária que busca roubar seu prêmio, e seu foco está inteiramente em impedir que isso aconteça durante a luta. Amanda destaca sua abordagem profissional, enfatizando que, após a luta, poderão desfrutar de momentos juntas em Las Vegas.

Ambas as lutadoras ocupam posições de destaque no ranking da categoria, sendo a 10ª e a 9ª colocada, respectivamente. O duelo entre Amanda Ribas e Luana Pinheiro, agendado para o UFC Las Vegas 82 neste sábado (18), representa uma busca pelo avanço nas posições rumo a uma eventual disputa pelo cinturão, atualmente detido por Zhang Weili. O evento promete ser não apenas um confronto esportivo, mas também um reencontro entre antigas amigas que trilharam caminhos distintos no mundo das artes marciais mistas.

Fonte: Redação CSul