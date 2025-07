Amadorzão recebe mais cinco jogos neste domingo

Amadorzão 2025 promete movimentar o final de semana na cidade.

A Prefeitura de Varginha informa que a 4ª Rodada do Campeonato Amadorzão Doca 2025 terá cinco jogos, no próximo domingo, dia 27, mobilizando três estádios da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL.

No Rubro Negro (Rua Paraná – Centro), a partir das 8h30, jogam Jacomeli x Corcetti e na sequência Eliane x Town & Country.

No campo da SEMEL (Bairro São Geraldo), também às 8h30, se enfrentam NAV x PSG. Após, jogam Carvalhos x São José.

No Estádio Nego Horácio, com início marcado para às 8h30, o Fertipar vai jogar com o Figueirinha.

O secretário municipal de Esportes, Milton Tavares Junior reforça que os torcedores devem prestigiar seus times com o espírito esportivo tendo comportamentos que promovem a ética e o respeito com todos.

Essa edição de 2025 do Amadorzão homenageia o ex-jogador Edson Aparecido Tomé, o Doca, que faleceu recentemente e fez parte do futebol de Varginha.

O campeonato conta com três chaves com seis equipes cada. As cinco melhores colocadas de cada grupo, além da melhor sexta colocada no geral, avançam para as oitavas de final. Já as duas equipes com pior desempenho geral serão rebaixadas automaticamente para o Bairrão 2026.

A organização também definiu que não haverá vantagem nas fases eliminatórias, os confrontos serão decididos de forma direta.

