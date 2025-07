Amadorzão agita os campos de Varginha neste domingo

Amadorzão 2025 promete movimentar o final de semana na cidade.

Foto: Prefeitura de Varginha

O maior campeonato de futebol amador de Minas Gerais tem mais uma rodada de jogos neste domingo, 13 de julho. Realizado pela Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL), o Amadorzão 2025 promete movimentar o final de semana na cidade.

A próxima rodada contará com cinco confrontos em três tradicionais campos da cidade. No Campo Rubro Negro, às 8h30, a equipe do São José enfrenta a Fertipar, pelo Grupo C. Na sequência, às 10h30, será a vez da Figueirinha FC medir forças com o PSG, também pelo Grupo C.

No Campo Nego Horácio, a programação será às 8h30, com o Carvalhos enfrentando a equipe NAV, pelo Grupo C.

Já no campo da SEMEL, a partir das 8h30, o Vargeana FC enfrenta o Eliane EC pelo Grupo B. Mais tarde, às 10h30, o Corcetti EC entra em campo para enfrentar o Town & Country FC, também pelo Grupo B.

O Amadorzão é considerado um dos maiores e mais tradicionais campeonatos do futebol amador do estado, reunindo em uma grande festa do esporte.

A Semel reforça o convite para que a comunidade prestigie os jogos. De acordo com o secretário de Esportes e Lazer Milton Tavares Junior, “a entrada é gratuita e as partidas contarão com estrutura para receber torcedores de todas as idades”.

Última rodada

Campo Rubro Negro

Associação Roma E.C. 0 x 3 São Bento (Grupo A)

Associação Registânea E.C. 2 x 2 América Varginha (Grupo A)

Campo Nego Horácio

Barcelona E.C. 2 x 1 Petrópolis F.C. (Grupo A)

E.C. Libertas 11 x 0 Jacomeli F.C. (Grupo B)

Redação CSul, com informações da SEMEL