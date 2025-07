Amadorzão 2025 começa neste domingo em Varginha

Emoção e tradição no maior campeonato de futebol amador de Minas Gerais

Foto: Prefeitura de Varginha

O maior campeonato de futebol amador de Minas Gerais terá início neste domingo, 6 de julho. Realizado pela Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), o Amadorzão 2025 promete movimentar a cidade.

A rodada de abertura contará com quatro confrontos em dois tradicionais campos da cidade.

No Campo Rubro Negro, às 8h30, a Associação Roma E.C. enfrenta o São Bento, pelo Grupo A. Na sequência, às 10h30, será a vez da Associação Registânea, atual bicampeã, medir forças com o América Varginha, também pelo Grupo A.

No Campo Nego Horácio, a programação começa às 8h30 com Barcelona E.C. contra Petrópolis F.C., pelo Grupo A. Encerrando a rodada, às 10h30, jogam E.C. Libertas e Jacomeli F.C., pelo Grupo B.

O Amadorzão é considerado um dos maiores e mais tradicionais campeonatos do futebol amador do estado, reunindo em uma grande festa do esporte.

O prefeito Leonardo Ciacci destacou que “o Amadorzão é motivo de orgulho para Varginha, porque valoriza o esporte da nossa cidade, movimenta os torcedores e promove o bem-estar da nossa população. Convidamos todos para prestigiar e fazer parte dessa grande festa do futebol.”

A Semel reforça o convite para que a comunidade prestigie os jogos. De acordo com o secretário de Esportes e Lazer Milton Tavares Junior, “a entrada é gratuita e as partidas contarão com estrutura para receber torcedores de todas as idades”.

Nesse ano, o Amadorzão homenageará o ex-jogador Edson Aparecido Tomé, o Doca, que faleceu recentemente e fez parte do futebol de Varginha. O campeonato contará com três chaves com seis equipes cada. As cinco melhores colocadas de cada grupo, além da melhor sexta colocada no geral, avançam para as oitavas de final. Já as duas equipes com pior desempenho geral serão rebaixadas automaticamente para o Bairrão 2026. A organização também definiu que não haverá vantagem nas fases eliminatórias, os confrontos serão decididos de forma direta.

Fonte: Prefeitura de Varginha