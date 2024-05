Alunos do Unis realizam feira “Desafio Empreendedor” em apoio a causas sociais

No terça-feira, os alunos organizaram uma feira no Unis para comercializar os produtos diretamente a alunos e professores.

Foto: Grupo Unis

No primeiro semestre de 2024, alunos do primeiro período do curso de Administração com ênfase em Comércio Exterior, e do primeiro e quarto períodos do curso de Processos Gerenciais do Unis, estão engajados em um projeto denominado “Desafio Empreendedor”. Neste projeto, eles são desafiados a criar, testar e comercializar produtos reais.

De acordo com o Prof. Guilherme Vivaldi, coordenador do projeto, o objetivo é proporcionar aos alunos experiência prática em empreendedorismo e fomentar o apoio a causas sociais. Durante o projeto, eles exploraram temas como Ideação, Prototipação, Modelos de Negócios, Vendas e Gestão Financeira.

Diversos produtos foram desenvolvidos, incluindo Palha Italiana, Pipoca Gourmet, revenda de produtos, brigadeiros e canecas personalizadas. Após a fase de desenvolvimento e teste dos produtos, os alunos iniciaram as vendas por meio de vários canais.

No dia 29 de maio, os alunos organizaram uma feira no Unis para comercializar os produtos diretamente a alunos e professores. O evento contou também com o apoio dos estudantes de Publicidade e Propaganda, que contribuíram com estratégias de exposição e vendas, além de produzirem vídeos do evento. A feira foi um sucesso absoluto, com a venda de todo o estoque disponível, permitindo aos alunos vivenciar a prática de vendas diretas e a organização de eventos comerciais.

Os lucros arrecadados com as vendas serão integralmente destinados ao tratamento do Miguel, um menino de 4 anos de Varginha, que foi diagnosticado com Linfoma de Hodgkin e está fazendo um tratamento em Barretos (SP), necessitando de auxílio financeiro.

O “Desafio Empreendedor” prosseguirá até o final de junho, momento em que os alunos vão concluir as vendas e apresentar os resultados comerciais e financeiros do projeto, culminando na doação dos lucros arrecadados.

Fonte: Grupo Unis