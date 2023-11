Alunos do Unis organizaram Campeonato de League of Legends no Varginha GeekTown 2023!

Evento contou com diversas atrações da cultura pop e nerd

Foto: Grupo Unis

No último domingo (26/11), alunos dos cursos de Ciência da Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Unis estiveram envolvidos no GeekTown 2023, um evento que contou com diversas atrações da cultura pop e nerd, dentre outras, como: Concurso de Cosplay, Campeonato de Cartas, Stands de Produtos, Apresentação de K-Pop, Flash Tatoo, bate-papo com o dublador Manolo Rey e o Campeonato de League Of Legends, que segundo o coordenador dos cursos de Sistemas de Informação, Ciências da Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas no Grupo Unis, Alberane Lúcio, foi totalmente organizado pelos alunos da instituição.

“A experiência no evento GeekTown foi extremamente enriquecedora. Foi a primeira vez que participei ativamente da organização de um evento, o que se revelou mais desafiador do que eu imaginava. Lidar com a pressão constante foi um aspecto novo e, ao mesmo tempo, instigante para mim. Além disso, enfrentar meu receio de falar em público foi uma etapa significativa do processo. Nosso envolvimento incluiu a montagem dos computadores e a organização para que todos pudessem desfrutar de uma experiência de jogo completa. Fomos responsáveis pelos chaveamentos das equipes e das pessoas que participaram do x1, garantindo um ambiente competitivo e divertido para todos os participantes. Essa vivência não apenas contribuiu para o sucesso do evento, mas também se mostrou essencial para o desenvolvimento da minha carreira. A necessidade de tomar decisões rápidas e eficientes sob pressão, juntamente com a superação do medo de se expressar diante do público, acrescentou uma dimensão valiosa ao meu conjunto de habilidades profissionais. Estou grato pela oportunidade de ter enfrentado esses desafios, pois sei que essas experiências moldarão positivamente o meu caminho profissional no futuro”, refletiu o aluno do 2º período de Ciência da Computação, Gabriel Vaze.

