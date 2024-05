Alunos do SESI realizam blitz educativa no trânsito de Varginha

O evento contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAM) e Polícia Militar.

Na manhã desta sexta-feira, 17, alunos e professores do SESI participaram do Maio Amarelo, campanha idealizada para conscientizar motoristas e pedestres sobre segurança no trânsito.

As crianças elaboraram cartazes e folhetos informativos ligados ao tema. Os motoristas que passavam pela avenida Benjamim Constant foram surpreendidos com a alegria dos alunos durante a blitz.

De acordo com o diretor do DEMUTRAM Glédston Cardoso, esse tipo de ação é importante “tanto para os motoristas e pedestres, quanto para as crianças, que aprendem desde cedo sobre segurança no trânsito”.

O evento contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAM) e Polícia Militar.

Na parte da tarde, a blitz acontece a partir das 12h30, na av. Dr. Mário Frota, no Santa Maria.

