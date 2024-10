Alunos do Grupo Unis participam do Programa de Estágio de Diversidade Philips 2025

Evento teve como objetivo promover o recrutamento de estudantes que se enquadram nos pilares de diversidade étnico-racial, social, PCDs e comunidade LGBTQIA+.

Foto: Grupo Unis

Um grupo de 120 alunos dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Comércio Exterior, Publicidade e Propaganda e Engenharia Mecânica participou da apresentação do Programa de Estágio de Diversidade Philips 2025.

O evento, realizado no Bloco B do Grupo Unis, teve como objetivo promover o recrutamento de estudantes que se enquadram nos pilares de diversidade étnico-racial (negros e pardos), social (baixa renda), Pessoas com Deficiência (PCDs) e comunidade LGBTQIA+.

Segundo Alberane Lúcio, coordenador dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e ADS, “essa aproximação, em que a indústria busca talentos em nossa instituição, é extremamente relevante e reflete a demanda do mercado. De acordo com a Brasscom, apenas no Brasil há uma necessidade de mais de 700 mil profissionais de tecnologia até o final de 2025”.

Durante a apresentação, a Philips demonstrou um protótipo que conectou a teoria estudada em sala de aula com a prática empresarial, abrangendo design de interfaces, sistemas embarcados e sensoriamento. Um dos destaques foi a demonstração de um ultrassom capaz de monitorar os batimentos cardíacos de uma gestante de trigêmeos.

O Programa de Estágio de Diversidade Philips 2025 oferece oportunidades em áreas como Central de Atendimento ao Cliente, Comissões/Reembolsos, Desenvolvimento de Software, Engenharia de Pesquisa e Desenvolvimento, Qualidade Assegurada, Qualidade Regulatória e Supply Chain, com início previsto para janeiro de 2025.

Fonte: Grupo Unis