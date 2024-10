Alunos do Fundamental II e Ensino Médio participam do Programa Oportunidades no Grupo Unis

A proposta é integrar os sujeitos da aprendizagem, os objetos do conhecimento, o tempo e o espaço.

Foto: Grupo Unis

Idealizado em 2001 pela professora Erondina Leal Barbosa, o Programa Oportunidades já beneficiou cerca de 5 mil crianças e adolescentes entre 5 e 16 anos, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Esporte.

Ao longo dos seus 23 anos de existência, o programa tem contado com o apoio financeiro do Instituto EP. O Grupo Unis, por sua vez, sempre foi um parceiro fundamental, oferecendo bolsas de estágio para universitários de diversas áreas. Mais de 100 estudantes universitários foram beneficiados ao longo desse período, selecionados anualmente para atuarem no programa.

O objetivo do Programa Oportunidades é fomentar o desenvolvimento das potencialidades dos estudantes das zonas rural e urbana de Varginha, incentivando-os a serem agentes transformadores nas comunidades em que vivem. A proposta é integrar os sujeitos da aprendizagem, os objetos do conhecimento, o tempo e o espaço.

As atividades são educativas e complementares à educação formal, contribuindo para o desenvolvimento individual dos alunos, capacitando-os para a vida, o trabalho, a cidadania e a participação plena na sociedade. As áreas de atuação incluem:

Esporte e Cidadania Pedagogia e Artes Saúde Musicalidade Informática Língua Portuguesa Inglês Básico

Expansão em 2019

Em 2019, o Grupo Unis, por meio do Programa Oportunidades, participou da chamada pública n.º 01/2019, promovida pelo Instituto EPTV, cujo tema foi “Tecnologia a serviço da educação”. O objetivo da chamada era identificar projetos que promovam a inclusão digital de crianças e adolescentes. Entre 145 projetos inscritos em quatro regiões de cobertura da EPTV, oito foram selecionados, incluindo o Programa Oportunidades, com o projeto “Tecnologias e Linguagem para o Futuro”, coordenado pela professora Erondina Leal Barbosa.

O curso atende alunos selecionados por edital, matriculados na rede pública de ensino de Varginha e residentes na zona rural, do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio. Oferecido de forma totalmente gratuita, o curso combina ensino de informática básica com o aprendizado da língua inglesa, visando abrir portas para o desenvolvimento pessoal, profissional e cultural dos estudantes.

“Entendemos que as tecnologias convencionais, embora eficientes para o mercado de trabalho, não beneficiam necessariamente as camadas mais vulneráveis da população, como os estudantes da zona rural. O domínio da língua inglesa e das ferramentas básicas de informática proporciona crescimento, desenvolvimento e melhores condições para acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas,” explica Erondina Leal Barbosa, idealizadora do projeto.

As aulas do curso “Tecnologias e Linguagem para o Futuro” começaram em fevereiro de 2020, com um processo seletivo para educadores especialistas em informática e inglês. Inicialmente, 30 alunos foram selecionados, e as atividades presenciais ocorreriam até dezembro de 2020, mas a pandemia de COVID-19 forçou a migração para o formato online.

Em 2021, as atividades começaram de forma remota e, no segundo semestre, retornaram ao formato presencial na Cidade Universitária do Grupo Unis. Em 2022, foi formada a terceira turma, com aulas totalmente presenciais. O curso manteve-se 100% presencial em 2023.

Neste final de 2024, os alunos da quinta turma foram recebidos na instituição pela representante da EPTV e pelo coordenador do Núcleo Acadêmico de Negócios do Unis, professor Gustavo Flausino. Essa turma é formada por alunos do Fundamental II e Ensino Médio das Escolas Estaduais Gabriel Penha de Paiva e Vladimir de Rezende Pinto, ambas de Varginha.

Fonte: Grupo Unis