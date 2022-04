Alunos do Colégio Batista participam de palestra sobre o meio ambiente, promovida pela SEMEA

Evento contou com a presença de vereadores e representantes do meio ambiente no município.

Redação CSul: Luis Otávio Pereira / Foto: Prefeitura de Varginha

A prefeitura de Varginha, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEA), participou de uma palestra nesta segunda-feira (11), no Colégio Batista para início de um projeto educacional voltado para o meio ambiente.

O evento contou com a presença do secretário municipal de meio ambiente, Marcos Batista e os vereadores Thulyo Paiva e Rodrigo Naves, além da supervisora de fiscalização ambiental Fernanda Modesto e Lucas, Florestal Casa da Árvore.

O evento foi aberto aos alunos, que serão protagonistas do projeto.