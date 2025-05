Alunos do CEMEI Hortência Corina Ferreira visitam o Memorial do ET

Atividade foi marcada por momentos de aprendizado, curiosidade e encantamento das crianças com a história que tornou a cidade conhecida em todo o país.

Foto: Prefeitura de Varginha

Na manhã desta quinta-feira, 29 de maio, 39 alunos das turmas do Pré I e Pré II do CEMEI Hortência Corina Ferreira participaram de uma visita especial ao Memorial do ET, um dos pontos turísticos mais emblemáticos da cidade.

A atividade foi marcada por momentos de aprendizado, curiosidade e encantamento das crianças com a história que tornou a cidade conhecida em todo o país. Acompanhados por educadores e colaboradores da escola, os pequenos exploraram o espaço com entusiasmo.

A presença das crianças no local foi motivo de alegria para o prefeito, que destacou a importância de iniciativas como essa: “Fico muito feliz em ver nossas crianças conhecendo mais sobre a história da nossa cidade. Incentivar esse contato desde cedo é fundamental para fortalecer a identidade cultural e o sentimento de pertencimento”, afirmou o prefeito.

A secretária de Turismo e Comércio também celebrou a visita e aproveitou a ocasião para convidar toda a população a conhecer o Memorial do ET: “É um espaço que preserva uma parte importante da nossa história e desperta o interesse de moradores e visitantes. Todos estão convidados a conhecer e prestigiar”, declarou.

A visita proporcionou às crianças uma experiência educativa e divertida, reforçando o compromisso da escola e do município com a valorização da cultura local e o incentivo ao turismo pedagógico.

Fonte: Prefeitura de Varginha