Alunos de TI de Unis integram inteligência artificial a projetos reais no HEIComp

Neste semestre, a expectativa é que os alunos dos últimos períodos façam a implementação da solução computacional definida.

Foto: Grupo Unis

O HEIComp está se preparando para elevar o nível dos serviços prestados às empresas e reforçar a robustez das soluções desenvolvidas pelos estudantes neste semestre.

“Avançamos para a terceira etapa de um projeto com a TAIFF, no qual os alunos estão utilizando visão computacional e automação para reduzir falhas no processo de montagem dos produtos da empresa. Ao alinhar nossos cursos de TI com as necessidades de empresas reais, como a TAIFF, temos a oportunidade de gerar inovações que realmente se aplicam ao mercado, o que é incrível! Além disso, neste semestre, o próprio Grupo Unis se tornou cliente em dois projetos. O primeiro é um estudo ESG com ênfase no pilar ambiental, que será desenvolvido por estudantes de Administração e Processos Gerenciais. O segundo projeto atende a uma necessidade interna do HEIComp, no qual alunos de Publicidade e Propaganda criarão campanhas para o escritório de projetos modelo, que será lançado em 2025. A ideia é que sejamos uma unidade capaz de prestar serviços à comunidade corporativa, proporcionando oportunidades e experiências mais ricas para nossos estudantes”, explica Thiago de Souza, Head de Inovação no Grupo Unis.

Desde o semestre passado, a professora Pollyanna Abreu, mestra em Ciência da Computação pela UFMG, tem atuado na condução das turmas de Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas de Informação no projeto HEIComp.

“Juntamente com o mentor, sou responsável por guiar os alunos ao longo de todo o processo de desenvolvimento do projeto. No semestre passado, enfrentamos o desafio de propor melhorias no processo de montagem da empresa Taiff. Nosso objetivo era realizar uma pesquisa aprofundada para compreender as reais necessidades do cliente e, a partir disso, propor o desenvolvimento de uma solução tecnológica adequada. Como professora/gestora do projeto para essa empresa, minha responsabilidade era planejar, organizar e monitorar todas as etapas, garantindo que as metas fossem alcançadas de maneira eficiente e eficaz, sempre considerando os impactos e benefícios a longo prazo, além de propor uma solução exclusiva para a empresa. O projeto foi caracterizado por uma série de atividades coordenadas, que demandaram recursos específicos e uma gestão estruturada para atingir seus objetivos dentro das restrições de tempo, custo e qualidade. No semestre passado, os alunos dos primeiros períodos conduziram uma pesquisa completa de levantamento de requisitos junto ao cliente, além de elaborarem cronogramas e orçamentos para a implementação do projeto. Eles também definiram uma solução computacional exclusiva para atender às necessidades da empresa”, destaca Pollyanna Abreu.

“Essa solução envolve o uso de visão computacional, tecnologia essencial para detectar erros de montagem em equipamentos. A visão computacional permite que o sistema identifique visualmente qualquer desvio ou falha no processo de montagem, garantindo maior precisão e confiabilidade na produção. Visão computacional é um campo da inteligência artificial (IA) que capacita computadores e sistemas a interpretar e analisar dados visuais, extraindo informações significativas de imagens digitais, vídeos e outras entradas visuais. Suas aplicações típicas incluem a detecção de objetos, processamento de conteúdo visual, análise e compreensão de informações, pesquisa de produtos, classificação de imagens e moderação de conteúdo”, ressalta a professora Pollyanna Abreu.

O HEIComp continua sendo um importante programa de aprendizado e inovação, reforçando o compromisso do Grupo Unis em formar profissionais preparados para os desafios do mercado e conectados com as necessidades das empresas.

Fonte: Grupo Unis