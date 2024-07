Alunos de Psicologia do Grupo Unis participam de palestra sobre adoção

Os alunos puderam ampliar sua compreensão sobre a adoção, seus desafios e recompensas, conectando-se com a história real de uma mãe e seu filho(a).

Foto: Grupo Unis

No dia 29 de maio, alunos dos 1º, 2º, 5º, 6º e 7º períodos do curso de Psicologia do Unis participaram de uma palestra informativa sobre o tema da adoção.

Durante a sessão, os participantes tiveram a oportunidade de ouvir o relato de Rafaela Saraiva, e a visão especializada do advogado Joaquim Carvalho Neto. Juntos, compartilharam suas experiências, conhecimentos e desafios relacionados ao processo de adoção.

A importância de estudar e conhecer os processos envolvidos na adoção foi destacada durante a palestra. Entender os aspectos legais, emocionais e sociais que permeiam a adoção é fundamental para os futuros psicólogos, permitindo que eles possam oferecer um suporte mais completo e empático às famílias envolvidas.

A palestra proporcionou uma perspectiva autêntica sobre as alegrias, desafios e nuances da vida após a adoção. Joaquim Carvalho Neto esclareceu dúvidas sobre o processo legal de adoção, seus requisitos e procedimentos.

A conexão entre a psicologia e a adoção foi explorada, abordando os aspectos emocionais, sociais e familiares que envolvem esse processo. Os alunos puderam ampliar sua compreensão sobre a adoção, seus desafios e recompensas, conectando-se com a história real de uma mãe e seu filho(a).

Desta forma, o curso de Psicologia permitiu que os alunos aplicassem seus conhecimentos em questões relevantes, promovendo a interação entre a academia e a comunidade.

Fonte: Grupo Unis