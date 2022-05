Alunos de Nutrição trabalham a alimentação saudável em CEMEIs de Varginha

No dia 30 de abril, alunos do segundo e terceiro período do curso de Nutrição do Centro Universitário do Sul de Minas, desenvolveram atividades de extensão simultaneamente em dois CEMEIS, em Varginha.

Os alunos realizaram atividades no Dia da Família do CEMEI Girassol e do CEMEI Maria Amélia De Jesus. Na ocasião, os pais dos estudantes de 0 a 4 anos aprofundaram seus conhecimentos e receberam orientações para uma alimentação mais saudável.

Os universitários Thuanny Rodrigues Dias, Welder da Silva Fávaro, Ana Clara Rodrigues Ferreira, Laryssa Pereira Lúcio, Mateus Rocha, Erica Suiane Santos Coli, Letícia Yasmin Almeida Paraíso, Ozana Munhoes e Luis Filipe Viglioni Faria realizaram também dinâmicas de degustação de frutas e contação de histórias para as crianças.

Fonte: Noticias Unis / Foto: UNIS