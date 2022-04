Alunos de Medicina Veterinária realizam estágio na Exposição Brasileira do Criador de Mangalarga Marchador

Evento ocorreu entre os dias 22 e 27 de março no Parque de Exposições de Varginha.

Fonte: Grupo Unis / Foto: Unis

Os acadêmicos integrantes do Grupo de Estudos em Equideocultura (GEEQUI) do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário do Sul de Minas, realizaram estágio na Exposição Brasileira do Criador de Mangalarga Marchador.

O evento ocorreu entre os dias 22 e 27 de março no Parque de Exposições de Varginha (MG), contando com a presença de mais de 500 equinos da raça.

Os estagiários do GEEQUI tiveram a oportunidade de acompanhar as atividades médicas veterinárias conduzidas pelo Dr. Marcelo Nogueira da Silva, aprofundando seus conhecimentos na clínica de equídeos.

O GEEQUI é um grupo de estudos direcionado para a extensão e pesquisa na área da equideocultura, orientado pela Profa. Ma. Bruna Maria Ribeiro.

“Foi realmente um grande prazer ver meus alunos estagiando com o Dr. Marcelo, que foi meu professor na época da graduação. Fiquei muito feliz com os elogios quanto ao desempenho de nosso alunos”, comentou o Prof. Me. Sávio Tadeu Almeida Júnior, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária do Grupo Unis.