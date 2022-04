Alunos de Fisioterapia realizam oficina de criação de materiais de baixo custo em estágio na Atenção Primária à Saúde

Os materiais foram feitos com E.V.A e serão utilizados nos atendimentos aos pacientes em domicílio, nas atividades em grupo com idosos e durante a prática da ginástica laboral com os funcionários da unidade de saúde.

Estagiários do 9° período do curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Sul de Minas, sob a supervisão direta de Anderson Martins, realizaram no mês de março uma oficina de criação de materiais de baixo custo para serem utilizados nas atividades realizadas durante o estágio, na UBS do Bom Pastor de Varginha.

Os materiais foram feitos com E.V.A e serão utilizados nos atendimentos aos pacientes em domicílio, nas atividades em grupo com idosos e durante a prática da ginástica laboral com os funcionários da unidade de saúde. Os materiais criados foram: cones, discos e marcações visuais.

“Agora todos do grupo estão no último ano da faculdade, onde tudo que aprendemos na teoria se transforma em prática. Foi uma vivência única, repleta de vontade, desejo de realização, autodescobertas e de compreender quanto o simples pode ser grandioso. Dessa forma fechamos a última semana neste estágio, construindo, utilizando e deixando um material que contribuirá para a continuidade do trabalho em equipe que fizemos durante todo o percurso do estágio supervisionado na Atenção Primária à Saúde”, comentou a estagiária Jéssica Borges.

De acordo com o Supervisor, ensinar a criar os materiais, auxiliará também no dia a dia deles e após a formação, onde poderão se deparar com dificuldades na aquisição de materiais, dependendo de onde e com qual público-alvo forem atuar e trabalhar.

O objetivo principal da oficina foi estimular a criatividade e habilidades dos alunos, trazendo esses elementos para a prática profissional, com pouco gasto e com criação rápida de materiais para utilizarem em prol do cuidado das pessoas que são atendidas e acompanhadas ao longo da realização do estágio.

