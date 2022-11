Alunos de Fisioterapia realizam a campanha Natal Mais Doce na FUVAE de Varginha

O Grupo Unis agradece todos os alunos do 10º período de Fisioterapia e à professora Fernanda Yamane pela iniciativa em proporcionar uma tarde mais doce para as crianças da FUVAE.

Foto: Unis.

Na última terça-feira (22/11), os alunos do 10º período do curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis), realizaram a campanha Natal Mais Doce, na FUVAE de Varginha, proporcionando uma tarde de alegria para as crianças com o Papai Noel, brincadeiras e muitas guloseimas.

O clima de Natal espalha o sentimento de amor, alegria e solidariedade que aquece o coração e dá impulso para um novo ano. Na ocasião, um aluno do curso de Fisioterapia foi o Bom Velhinho e passou a tarde distribuindo doces, mas também afeto e felicidade às crianças.

O Grupo Unis agradece todos os alunos do 10º período de Fisioterapia e à professora Fernanda Yamane pela iniciativa em proporcionar uma tarde mais doce para as crianças da FUVAE.

Fonte: Unis.