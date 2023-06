Alunos de Fisioterapia fazem momento de conscientização sobre o Junho Violeta no Projeto Unis Sênior

A ação vem através do Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho.

Foto: Grupo Educacional Unis

Alunos do curso de Fisioterapia do Unis reservaram um momento de interação para conscientizar sobre o Junho Violeta, um marco sobre a conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa, com alunos do Projeto Unis Sênior.

Durante o encontro, foi dialogado sobre as formas de violência que existem e exemplos comuns encontrados hoje na população idosa, como também formas de denunciar a violência.

A supervisora e coordenadora do projeto, Profa. Mônica Ferreira, aponta a importância de envolver toda a população quanto à reconhecer a violência e como denunciar, sendo esse um exercício para os futuros profissionais que são agentes de denúncia, assim como para os idosos também se fazerem empoderados nessa triste estatística de violência.

A ação vem através do Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho. A data foi criada em 2006 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa (INPES) com o objetivo de sensibilizar a sociedade para o combate das diversas formas de violência cometidas contra a pessoa idosa.

Fonte: Grupo Educacional Unis