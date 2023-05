Alunos de Fisioterapia do Unis realizam blitz de conscientização no trânsito com a Polícia Militar

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil.

Foto: Grupo Educacional Unis

Neste ano, com o mote “No Trânsito, Escolha a Vida”, a campanha Maio Amarelo completa 10 anos de um importante trabalho realizado para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Como ação de responsabilidade social e engajamento com a comunidade, o Grupo Unis, representado pelos alunos do curso de Fisioterapia, realiza nesta terça-feira (30/05), juntamente com a Polícia Militar de Varginha, uma blitz educativa na Avenida Alzira Barra Gazzola, conscientizando motoristas de ônibus, carros, pedestres, motociclistas sobre a importância do cuidado no trânsito.

“A fisioterapia se preocupa e toma esse movimento como cunho de responsabilidade social, pelo motivo de que muitos agravos ocorridos em acidentes de trânsito se tornam pacientes de nós, fisioterapeutas, então nós cuidamos dessas sequelas. O detalhe é a prevenção, prevenir sempre”, explicou a coordenadora do curso, Profa. Mônica Ferreira.

Sobre o Maio Amarelo

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

Fonte: Grupo Educacional Unis