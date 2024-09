Alunos de Fisioterapia do Unis participam da SIPAT à convite do Hospital Bom Pastor

Foto: Grupo Unis

Na terça-feira, dia 17/09, alunos de Fisioterapia, do estágio de ergonomia, foram convidados a participar da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT) no Hospital Bom Pastor.

De acordo com a coordenadora do curso de Fisioterapia, no Grupo Unis, Rafaella Rocha Figueiredo, o tema apresentado foi “Ergonomia e Saúde da Coluna: Dicas Práticas para o Ambiente Hospitalar”, abordando o que é ergonomia, coluna vertebral e suas divisões, postura corporal, lesões musculoesqueléticas, dor lombar, tratamento e importância dos exercícios.

Para a aluna do 10º período de Fisioterapia, Núbia Belineli, a palestra lecionada para os profissionais da saúde foi extremamente relevante, dado o impacto físico e postural que esses trabalhadores enfrentam diariamente.

“Entre os principais pontos abordados, destacou-se a importância da prevenção de problemas posturais, como a lombalgia, que é frequente nessa área devido ao levantamento de peso, posturas inadequadas ao atender pacientes e longas jornadas em pé ou sentado”, disse a aluna do 10º período, Núbia Belineli.

