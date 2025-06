Alunos de Escola Municipal recepcionam Prefeito, Vice e Secretários

Os alunos da Escola Municipal José Camilo Tavares demonstraram o conhecimento sobre as atribuições dos Três Poderes

Foto: Prefeitura de Varginha

Acompanhado do Vice-Prefeito Antônio Silva e dos Secretários Municipais Juliana (Educação) e Carlos Honório (Governo), o prefeito Leonardo Ciacci participou nesta sexta-feira de uma Solenidade na Escola Municipal José Camilo Tavares que reuniu os alunos em uma grande sua surpresa para os visitantes que foram surpreendidos de maneira positiva pelos dirigentes e alunos da Escola.

“ Na oportunidade participamos de um momento cívico e religioso e posteriormente assistimos a demonstração do conhecimento dos nossos alunos sobre as atribuições dos Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). Fiquei extremamente emocionado com a recepção por parte de nossos dirigentes, em especial com o carinho com que fomos recebidos pelos nossos alunos. Reafirmo o nosso compromisso de continuar trabalhando em prol de nossa cidade e em especial da educação, garantindo uma formação digna para as nossas crianças. Do fundo do meu coração, muito obrigado Escola José Camilo Tavares”, declarou o prefeito.

Também o vice-prefeito Antônio Silva parabenizou a direção da Escola e se disse emocionado com a apresentação dos estudantes. “Foi um momento marcante para todos nós que nos sentimos gratificados ao ver que o Ensino Municipal nas nossas escolas é envolvente e dinâmico tocando o coração de todos”.

Fonte: Prefeitura de Varginha