Alunos da rede pública e privada lotam Theatro Capitólio

Cerca de 800 alunos da rede municipal de ensino participaram do evento

Foto: Prefeitura de Varginha

Quando o prefeito Vérdi Melo entrou no palco do Theatro Capitólio na tarde dessa quinta-feira, 13, a plateia aplaudiu. É que o prefeito foi prestigiar a abertura do espetáculo “O Senhor dos Sonhos – uma linda aventura!” da renomada Cia Trucks de bonecos.

O prefeito se emocionou e reafirmou os investimentos na educação que durante toda a Administração recebeu atenção especial que viabilizou melhorias nos prédios como revitalizações e troca de iluminação, cessão de uniformes e material escolar para os alunos e reconhecimento do profissionalismo dos educadores.

O Theatro ficou lotado de crianças, cerca de 800 alunos da rede municipal de ensino, que tiveram entrada franca para assistir a peça que está em cartaz desde 1999 e conta a história de Lucas, que vive mergulhado em seus sonhos, fantasias e invenções mirabolantes, sempre à procura de adaptar-se às regras sociais. O garoto simboliza todas as crianças que anseiam pela liberdade de viver seus sonhos, mas que precisam da compreensão, ajuda e cumplicidade dos adultos.

A Mostra de Teatro Infantil é uma produção da Faz Cultura Produtora, que tem como sócia – fundadora a produtora cultural e audiovisual Idmara Galo. O projeto é viabilizado pela Lei Municipal de Cultura de Varginha, tem o incentivo cultural da Prefeitura de Varginha, Fundação Cultural, Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Incentivo à Cultura e patrocínio do Grupo Empresarial Inter Aduaneira.

Fonte: Prefeitura de Varginha