Alunos da Escola Estadual Brasil visitam o Cemitério Municipal de Varginha

A visita faz parte do Projeto Interdisciplinar da Escola Estadual Brasil sobre o Patrimônio Histórico Varginhense e ICEB – Iniciação Científica da Educação Básica MG.

Nesta manhã de ontem os alunos da Escola Estadual Brasil, acompanhados de professores, em atividade escolar, estiveram visitando o Cemitério Municipal e seus destacados túmulos, dentre os quais: Túmulo Joaquim Paraguai ( Tombado pelo Patrimônio Histórico/Codepac/Fundação Cultural ); Túmulo do Dr. José Bíscaro e seus familiares, médico obstetra, conceituado na cidade e com grande história de caridade aos pobres e necessitados, faleceu em trágico acidente que vitimou seu filho e filha; Túmulo de Maria de Lourdes Tosi, morta pelo marido com 23 facadas enquanto amamentava seu filho; e diversos outros túmulos, além de visitarem o velório, gavetas, e a parte administrativa do Semul – Serviço Municipal Funerário e Organização de Luto, onde foram recebidos pelo Diretor Administrativo – Celso Ávila Prado e pela Supervisora de Serviços Funerários – Keller Candelato que acompanharam toda a visitação explicando sobre o funcionamento e histórias do local.

Os alunos dos 1° e 2° anos do Ensino Médio participantes do projeto foram acompanhados pelos professores: Alex- Língua Inglesa e Patrimônio Cultural; André – História; Hervana – Língua Portuguesa; Larissa – Matemática e Nivaldo – História.

Os alunos tiveram oportunidade de conhecer toda a estrutura administrativa, seu funcionamento, os projetos em andamento e os investimentos que estão sendo feito pelo Prefeito Vérdi Lúcio Melo, dentre os quais: Construção do novo velório; reforma e repintura da sede e velórios; asfaltamento; limpeza e capina; implantação de iluminação em LED; projeto do sistema de segurança inteligente com câmeras de última geração, dentre outros.

Avaliaram que “foi uma manhã de muito aprendizado“, relatou um dos alunos. O Diretor Celso Ávila informa que outras visitas de escolas e interessados poderão ser agendadas pelo telefone 3690.2129.

